اطلاق رحلات سياحية مشتركة بين محافظة يزد الايرانية وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال احمد آخوندي في تصريح لوكالة أنباء فارس اليوم الاثنين ، ان محافظة يزد استضافت على مدى اليومين الماضيين تجار واعضاء غرفة التجارة السورية وجرى التباحث بين الجانبين حول الصناعات اليدوية والسياحة.

واضاف: مع اكتمال الاستعدادات في محافظة يزد ستقوم شركة الطيران السورية بتسيير خط جوي مباشر من دمشق الى يزد وستنطلق الرحلات السياحية المشتركة بين يزد وسوريا الى جانب انطلاق النشاط التجاري.

واشار آخوندي ان هناك تشابها كبيرا بين الصناعات اليدوية السورية والصناعات اليدوية في يزد في قسم الصناعات النحاسية والنسيج التراثي وستنطلق عملية صنع منتوجات مشتركة بين الطرفين.

كما اشار آخوندي الى انه سيتم افتتاح معرض دائمي لمنتجات يزد من الصناعات اليدوية في العاصمة السورية ، وفي المقابل سيتم افتاح معرضين دائميين للصناعات اليديوية لمدينة دمشق في مدينتي يزد واصفهان الايرانيتين.

ومن المقرر ايضا ان يشارك اصحاب الصناعات اليدوية السورية في معرضين دوليين ستستضيفهما يزد وطهران قريبا.

وختم آخوندي بالقول ان هناك فريقا ولجنة مشتركة انشأت بين الجانبين لتنفيذ البرامج التي تم وضعها في هذا المجال

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