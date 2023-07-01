حراك سياسي عراقي لمراجعة الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه قال العتبي في حديث لموقع المعلومة، ان "الاتفاقية الاستراتيجية لم تحقق شيئا ايجابيا لبغداد رغم مرور اكثر من 10 سنوات على توقيعها"، لافتا الى "وجود 6 قوى سياسية مهمة في الاطار وخارجه تدعم اعادة المراجعة الشاملة في اقرب وقت ممكن خاصة فيما يتعلق بالملف الامني".

واضاف: ان "ذهاب بغداد لخيار تواقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع دول اخرى مطروح بقوة خاصة في ظل المتغيرات في الساحة الدولية ووجود محاور تعاون اقتصادي واسعة النطاق قد تشكل خيارات مهمة لبغداد من اجل استثمار ما لديها من ثروات واستغلال موقعها في الخارطة الاقتصادية".

واشار الى ان "الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن لم يتحقق ايا من بنودها خاصة بالملف الاقتصادي ناهيك عن الخروقات في المشهد الامني وانتهاك السيادة ما يستدعي اعادة شاملة ".

وكان العراق وامريكا عقدا اتفاقية استراتيجية تضمنت بنود كثيرة في الامن والاقتصادي والتنسيق المالي لكنها لم تفضي بشيء، بل كانت سببا في انتهاكات كبيرة تعرض لها البلد.

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