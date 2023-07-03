3 انفجارات تهز العاصمة الأميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أبلغت ثلاثة متاجر في شمال شرق واشنطن عن وقوع أضرار، وفقًا لبيان صادر عن قسم التحقيقات الجنائية في إدارة شرطة العاصمة ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في واشنطن.

ووقع الانفجار الأول في حوالي الساعة 4:30 صباحًا بالقرب من "واشنطن بلايس" خارج ماكينة الصراف الآلي في أحد البنوك في "تروست" قبل أن يغادر المشتبه به، وفقًا للسلطات.

وبحسب ما ورد، انفجرت عبوة أخرى خارج متجر "نايك" على شارع "اتش ستريت" شمال “الكابيتول هيل/ مبنى الكونغرس الأميركي" بعد ست دقائق فقط من الانفجار الأول قبل أن يبتعد المشتبه به.

وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهم ألقى بعد ذلك زجاجة مولوتوف في “سيفوي” في شارع 40 في حوالي الساعة 4:45 صباحًا قبل أن ينطلق مسرعاً.

ولأن جميع المؤسسات الثلاث كانت مغلقة في ذلك الوقت، لم يصب أي أحد، ولكنها أبلغت عن أضرار لحقت بمبانيها، بما في النوافذ المحطمة.

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