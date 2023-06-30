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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٩:٣٨ م

بغداد تطلب من منظمة التعاون الإسلامي عقد جلسة طارئة بشأن الإساءة للقرآن الكريم

بغداد تطلب من منظمة التعاون الإسلامي عقد جلسة طارئة بشأن الإساءة للقرآن الكريم

طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، منظمة التعاون الإسلامي بعقد جلسة طارئة واستثنائية لبحث مسائلة الإهانة والإساءة التي وجهت للقرآن الكريم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجية قدم طلبا لمنظمة التعاون الإسلامي بعقد جلسة طارئة واستثنائية لبحث مسائلة الإهانة والإساءة التي وجهت للقرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم في السويد وبحث أهم الإجراءات التي ممكن اتخاذها بهذا الشأن".

وانطلقت، مساء اليوم الجمعة، التظاهرات الشعبية الحاشدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر امام مبنى السفارة السويدية في بغداد تنديدا بحرق القرآن الكريم.

/انتهى/

رمز الخبر 1934536

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