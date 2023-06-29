العراق يطالب باسترداد الشخص الذي أحرق المصحف في السويد لمحاكمته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القضاء في العراق يوجّه باسترداد الشخص الذي أحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد لمحاكمته. ومتظاهرون يقتحمون مقر السفارة السويدية في بغداد.

وجّه القضاء العراقي، اليوم الخميس، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، والمطالبة باسترداده لمحاكمته في البلاد. جاء ذلك وفقاً لبيان أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق، قال فيه إن فائق زيدان، رئيس المجلس وجّه باتخاذ ما يلزم لاسترداد الشخص الذي أحرق نسخة من المصحف الشريف، في السويد ومحاكمته وفقاً لقانون العقوبات العراقي.

وبالتزامن، أفاد مراسل الميادين بأنّ متظاهرين اقتحموا مقر السفارة السويدية في بغداد، للتعبير عن استيائهم من حرق نسخة من المصحف الشريف. وذكرت وسائل الإعلام أن المحتجين الغاضبين الذين تجمّعوا، في وقت سابق، أمام مبنى السفارة السويدية وسط بغداد، تمكّنوا من كسر بوابة السفارة والدخول إلى باحتها.

وأضافت أن نحو 100 شخص تجمّعوا أمام بوابة السفارة السويدية في منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد، مطالبين بطرد السفير السويدي من العراق.

ومن جهته، دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الخميس، إلى مساندة الوقفة الشعبية أمام السفارة السويدية.

وقال الخزعلي في تغريدة: "يوماً بعد آخر، يتّضحُ زيفُ الشعارات التي ترفعها دول الغرب، من حرية الاعتقاد الديني ورفض خطاب الكراهية، وليس آخرها ما حدث في دولة السويد بالتعدي علـى كتاب الله الكريم بالحرق في رسالة واضحة للعداء الغربي للإسلام وكتابه، تحت أنظار وتشجيع وحماية السلطات هناك".

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