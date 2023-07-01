الوحدة الإماراتي يعلن ضم لاعب إيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الوحدة، الذي تعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على تويتر أنه أبرم التعاقد مع الدولي الإيراني نور اللهي لكن دون أي تفاصيل عن قيمة أو مدة التعاقد.

وأضاف الوحدة: "رحب مجلس إدارة الشركة باللاعب في موطن الأبطال متمنياً له التوفيق والنجاح في تلبية طموحات النادي وجماهيره".

وكان لاعب الوسط الإيراني البالغ عمره 30 عاماً يلعب في صفوف شباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي منذ 2021 وذكرت تقارير أنه قد ينضم للاتحاد بطل السعودي قبل أن ينضم للوحدة في انتقال مجاني.

وبعد دقائق من إعلان صفقة نوراللهي، كشف حساب نادي الوحدة الرسمي عن 3 صفقات أخرى، هي: عبدالله كاظم قادما من البطائح، وخالد بطي قادما من الظفرة، وعبدالعزيز محمد قادما من شباب الأهلي.

وسيبدأ الوحدة مشواره في دوري أدنوك للمحترفين 2023/2024 بمباراة البطائح، فيما سيواجه الإمارات في الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسيخوض نادي الوحدة معسكر إعداد في صربيا بداية يوليو الجاري وحتى الـ17 من الشهر ذاته استعدادًا لاستحقاقات الموسم الجديد التي ستبدأ بكأس الملك سلمان للأندية التي تستضيفها السعودية.

وقبل شهر عيَّن نادي الوحدة رياض الذوادي مديرًا رياضيًّا لشركة كرة القدم.

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