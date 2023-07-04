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٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٥:٤٣ م

ثاني انتصار للمنتخب الإيراني في بطولة آسيا للكرة الطائرة من وضع الجلوس

ثاني انتصار للمنتخب الإيراني في بطولة آسيا للكرة الطائرة من وضع الجلوس

حقق المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة من وضع الجلوس انتصاره الثاني في بطولة آسيا على حساب الصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فازت ايران في هذه المباراة بسهولة على الصين 3-صفر (25/19 ، 25/8 و 25/17).

وكانت ايران قد فزات في مباراتها الاولى أمس الاثنين على الهند ايضا 3- صفر، وستتواجه في ىخر مباراتها في المجموعة الثانية كوريا الجنوبية يوم غد الاربعاء.

يذكر ان ايران فازت بالميدالية الذهبية 7 مرات في دورات الالعاب الباراولمبية آخرها في طوكيو 2020، كما احرزت الميدالية الذهبية في ثلاث دورات للالعاب الباراولمبية الآسيوية، كما احرزت بطولة العالم 8 مرات آخرها العام الماضي بفوزها على فريق البلد المضيف البوسنة 3-صفر.

/انتهى/

رمز الخبر 1934676

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