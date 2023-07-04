ثاني انتصار للمنتخب الإيراني في بطولة آسيا للكرة الطائرة من وضع الجلوس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فازت ايران في هذه المباراة بسهولة على الصين 3-صفر (25/19 ، 25/8 و 25/17).

وكانت ايران قد فزات في مباراتها الاولى أمس الاثنين على الهند ايضا 3- صفر، وستتواجه في ىخر مباراتها في المجموعة الثانية كوريا الجنوبية يوم غد الاربعاء.

يذكر ان ايران فازت بالميدالية الذهبية 7 مرات في دورات الالعاب الباراولمبية آخرها في طوكيو 2020، كما احرزت الميدالية الذهبية في ثلاث دورات للالعاب الباراولمبية الآسيوية، كما احرزت بطولة العالم 8 مرات آخرها العام الماضي بفوزها على فريق البلد المضيف البوسنة 3-صفر.

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