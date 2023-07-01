الإيراني احمد نوراللهي ينضم إلى الوحدة الإماراتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف فريق نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم في آن واحد عن أربعة لاعبين جدد له، من بينهم لاعب خط الوسط في المنتخب الإيراني لكرة القدم احمد نوراللهي.

وبهذه الطريقة، انضم النجم السابق لفريق برسيبوليس الإيراني لكرة القدم، رسمياً إلى الوحدة الإماراتية.

يذكر ان هذا اللاعب سبق له ان لعب في نادي شباب الأهلي لكرة القدم في الموسمين الماضيين.

كان خالد بوتي وعبد الله كاظم وعبد العزيز من بين اللاعبين الآخرين الذين كشف نادي الوحدة عن التعاقد معهم متزامنا مع التعاقد مع نوراللهي.

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