"مهدي طارمي" المهاجم الأكثر كفاءة في نادي بورتو منذ عام 2015

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سجل مهدي طارمي سبعة أهداف في آخر سبع مباريات له مع بورتو البرتغالي، وفي المجموع، بكأس البرتغال والدوري البرتغالي، نجح هذا المهاجم الإيراني في تسجيل 11 هدفاً لصالح بورتو هذا الموسم وسيواصل مسيرته الحافلة بالنجاحات من العام الماضي.

ونشرت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية إحصائيات عن فريق بورتو ولاعبيه اليوم، وجزء من هذا التقرير، الذي تم إعداده كذلك على غلاف الصحيفة ، مخصص لمهدي طارمي.

علما أنه كان قد اعرب الايراني ​مهدي طارمي​ عن سعادته بالانتقال الى نادي ​بورتو​ بطل ​الدوري البرتغالي​ خاصة انه اصبح اول لاعب إيراني يلعب في صفوف احد أفضل الأندية في العالم .

واعلن نادي بورتو عن التعاقد مع اللاعب الدولي الإيراني مهدي طارمي لمدة أربع سنوات قادما من فريق ​ريو آفي البرتغالي​ الذي لعب معه الموسم الماضي وسجل 18 هدفا .

وأشار طارمي الى ان التوقيع مع ناد عظيم مثل بورتو امر رائع بالنسبة له وهو حلم وتحقق .

ومع انضمامه الى نادي بورتو حصل اللاعب الإيراني البالغ من العمر 28 عاما والذي سبق له لعب مع أندية برسبوليس الإيراني والغرافة القطري، على فرصة المشاركة في ​دوري أبطال أوروبا​ 2020-2021./انتهى/