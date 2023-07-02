سماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة السودانیة الخرطوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تجددت الاشتباكات العنيفة، اليوم الأحد 2 يوليو، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، وسُمع دوي إطلاق النار شمال غرب ووسط أم درمان.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مناطق "السوق الشعبي" و"شارع العرضه"والمنطقة الصناعية في أم درمان شهدت قصفا عنيفا منذ ساعات الفجر الأولى، مع سماع أصوات انفجارات عنيفة في المنطقة.

كما شهدت عدة مناطق في مدينة الخرطوم بحري المجاورة والمدينة الرياضية وحي الشجرة بالخرطوم اشتباكات وقصفا مدفعيا قويا، حيث ارتفعت سحب الدخان قرب مستودعات الشجرة واليرموك ومقر قوات الاحتياطي المركزي جنوبي الخرطوم.

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