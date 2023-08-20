السودان ... اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم ومدن أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مصدر مطلع بأن الجيش السوداني شن قصفا مدفعيا تجاه مواقع لقوات الدعم السريع في أم درمان غربي العاصمة، كما شهدت مناطق المهندسين والفتيحاب والمنصورة جنوبي أم درمان اشتباكات عنيفة.

وأعلن الجيش أن طائرات مسيرة قصفت أهدافا للدعم السريع وسط الخرطوم. وأشارت مصادر في الجيش إلى أن من ضمن الأهداف مبنى يُستخدم مخزن ذخيرة.

كما أفاد مصدر عسكري أن الجيش السوداني قصف قوات الدعم السريع بالمسيرات في مناطق الشجرة والصحافة جنوب الخرطوم، في حين قال المصدر إن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين بمحيط سلاح الذخيرة بمنطقة الشجرة.

ووفقا لشهود عيان، تشهد أحياء الشجرة والرميلة وجبرة الصحاف والسلمة وسوبا جنوبي العاصمة، ترديا مريعا في خدمات الكهرباء والمياه إثر الاشتباكات المستمرة في المنطقة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني أن قوات العمل الخاص تمكنت -أمس السبت- من قتل 45 مما سماها "المليشيا المتمردة" بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم إضافة إلى الاستيلاء على 5 سيارات عسكرية.

كما تشهد مدينة بحري شمال الخرطوم اشتباكات شديدة، ما أدى إلى ازدياد معاناة المواطنين.

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