إيران تنظم ورشة عمل تدريبية إقليمية حول الاستخدام الأمثل لبلازما الدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت رئيسة مكتب الرئيس التنفيذي لشؤون التعاون الدولي في المنظمة الوطنية الايرانية لنقل الدم " شيلا غفاري" أن منظمة نقل الدم الإيرانية والمعهد العالي للبحوث والتعليم لطب نقل الدم بصفتهما مركز متعاون وشريك لمنظمة الصحة العالمية ينظمان ورشة عمل تدريبية إقليمية حول الاستخدام الأمثل للبلازما.

وأوضحت شيلا غفاري اليوم الاحد ان ورشة العمل هذه هي لمدة أربعة أيام وستعقد كندوة عبر الإنترنت مع الدول الأعضاء في مكتب شرق المتوسط (EMRO) و سيلقي خبراء دوليون بارزون في مجال البلازما والعمليات المتعلقة باستغلالها كلمات بهذا الخصوص.

ونظرا إلى أن إيران لديها سنوات عديدة من الخبرة الناجحة في مجال الاستخدام الأمثل للبلازما و بناء على التخطيط المشترك لمنظمة الصحة العالمية مع منظمة نقل الدم الإيرانية كمركز متعاون وشريك لها صرحت غفاري بأنه قد تقرر تبادل الخبرات مع دول المنطقة من خلال عقد هذه الورشة.

كما اعلنت غفاري ان ورشة العمل التدريبية هذه ستعقد في صيف العام الجاري مع التركيز على تحسين جودة البلازما ومبادئ GMP في إنتاج البلازما وكيفية جذب المتبرعين والاحتفاظ بهم والفحص والنقاط الفنية الأخرى ومراقبة الجودة لعملية إنتاج البلازما.

واردفت قائلا بأنه تم اختيار المنظمة الوطنية الايرانية لنقل الدم والمعهد العالي للبحوث والتعليم لطب نقل الدم للمرة الثالثة كمركز متعاون وشريك لمنظمة الصحة العالمية في مجال التثقيف الصحي للدم والبحوث في الفترة الممتدة من ايلول /سبتمبر 2021 إلى ايلول /سبتمبر 2025.

وأشارت غفاري الى انه تم عقد ورشة عمل أخرى حول مركزية وإدارة مراكز نقل الدم في تموز/يوليو 2023 من أجل تنفيذ إستراتيجيات منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة وكفاية الدم في إقليم شرق المتوسط خلال فترة العضوية الثالثة.

وفي سياق انشطة المنظمة الوطنية الايرانية لنقل الدم صرحت غفاري بأن هناك انشطة اخرى ستقام بهذا الخصوص منها عقد ورشة عمل حول الاستخدام الأمثل للبلازما والتعاون في مشروعين بحثيين حول موضوع إدارة المتبرعين بالدم والتحقق من صحة وكفاية الدم في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

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