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١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٥ م

وزير الجهاد الزراعي: منتجاتنا الزراعية هي الأكثر صحة في العالم

وزير الجهاد الزراعي: منتجاتنا الزراعية هي الأكثر صحة في العالم

اعتبر وزير الجهاد الزراعي الفستق الحلبي منتجاً استراتيجياً للبلاد وقال: بحسب إحصاءات الإنتاج الزراعي في البلاد فإن المنتجات الزراعية لبلادنا هي المنتجات الأكثر صحة في العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الجهاد الزراعي غلامرضا نوري قزلجه، في مراسم افتتاح أول مصنع لتجهيز الفواكه الجافة وإزالة التلوث باستخدام تكنولوجية البلازما، والذي تم افتتاحه صباح اليوم في رفسنجان: "لقد ضحت الأمة الإيرانية بالعديد من الشهداء من أجل المعرفة النووية، ونحن سعداء، ان توصية سماحة القائد اصبحت اكثر ملموسة بهذه الابداعات.

واعتبر الفستق منتجا استراتيجيا للبلاد وقال: وفقا لإحصائيات الإنتاج الزراعي في البلاد فإن المنتجات الزراعية في بلادنا هي المنتجات الأكثر صحة في العالم.

وأضاف وزير الجهاد الزراعي إن موقع محافظة كرمان في إنتاج الفستق واضح ومتوسط الإنتاج في هذه المحافظة أعلى بنسبة 25% من المعدل الوطني.

وتابع القول نوري قزلجه: إحدى خططنا هي تحسين الحدائق. يعتبر تقييد المياه من القضايا المزعجة، ولكنه جزء من واجباتنا الفنية ونسعى لتحقيقه من أجل الاستهلاك الأمثل للمياه.

/انتهى/

رمز الخبر 1950828

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