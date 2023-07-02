حركة الجهاد: الكيان الصهيوني يحاول الهروب من أزماته الداخلية بقصف سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة الإعلامية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين علي أبو شاهين، اليوم الأحد2/7/2023م، أن العدوان الصهيوني على الأراضي السورية يأتي ضمن محاولات الهروب من الأزمات التي تعصف بالجبهة الداخلية في الكيان، إلى جانب حالة التصدع التي ألحقتها المقاومة في قوة الردع التي فقدها جيش الاحتلال خلال المعارك الأخيرة.

وقال القيادي أبو شاهين خلال تصريحات صحفية:" إن سوريا من حقها أن تدافع عن نفسها بكل الوسائل لمواجهة الإرهاب والصلف الصهيوني"، مشيداً بتصدي دفاعات النظام الجوي السوري للعدوان الغاشم على حمص منتصف ليل السبت – الأحد".

ولفت إلى أن المساعي الصهيونية لتغيير قواعد الإشتباك عبر القصف المتكرر على سوريا ستبقى حسابات صهيونية خاطئة سيدفع ثمنها في أي وقت؛ لأن محور المقاومة ومعه سوريا حقق تغييراً كبيراً ومفصلياً في معادلات المنطقة والإقليم خلال السنوات الماضية، مشدداً على أن المنطقة برمتها لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بزوال الكيان المُغتصب عن الأراضي المحتلة.

ودعت عضو المكتب السياسي للجهاد لضرورة تحشيد الطاقات والإمكانيات لتشكيل جبهة واسعة تدعم المقاومة، وتتصدى لأي عدوان صهيوني يستهدف أي بقعه عربية وإسلامية".

المصدر: فلسطين اليوم

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