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٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٧:٥٦ م

مساعد وزير الخارجية الايراني يتوجه إلى باكو للمشاركة في اجتماع حركة عدم الانحياز

مساعد وزير الخارجية الايراني يتوجه إلى باكو للمشاركة في اجتماع حركة عدم الانحياز

توجه مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية إلى العاصمة الاذربيجانية باكو للمشاركة في اجتماع كبار خبراء حركة عدم الانحياز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي اليوم (الأحد) ، لجنة خبراء متوجها الى العاصمة الاذربيجانية باكو للمشاركة في اجتماع كبار خبراء دول حركة الانحياز التي تنطلق غدا (الاثنين) ويستمر يومين .

ومن المقرر أيضا عقد اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع .

وتشير الانباء الى أن وزير الخارجية ، حسين أميرعبداللهيان ، سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في باكو .

واقترح وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ، في اتصال هاتفي يوم الجمعة ، مع إبراهيم حسين طه ، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية المنظمة بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز في باكو لمتابعة قضية الاساءة للقرآن الكريم.

/انتهى/

رمز الخبر 1934612

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