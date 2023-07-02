مساعد وزير الخارجية الايراني يتوجه إلى باكو للمشاركة في اجتماع حركة عدم الانحياز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي اليوم (الأحد) ، لجنة خبراء متوجها الى العاصمة الاذربيجانية باكو للمشاركة في اجتماع كبار خبراء دول حركة الانحياز التي تنطلق غدا (الاثنين) ويستمر يومين .

ومن المقرر أيضا عقد اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع .

وتشير الانباء الى أن وزير الخارجية ، حسين أميرعبداللهيان ، سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في باكو .

واقترح وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ، في اتصال هاتفي يوم الجمعة ، مع إبراهيم حسين طه ، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية المنظمة بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز في باكو لمتابعة قضية الاساءة للقرآن الكريم.

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