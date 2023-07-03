وزير الثقافة الإيراني يؤكد توفر الفرص لتعزيز التعاون مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني "محمد مهدي اسماعيلي"، عند وصوله اليوم الاثنين الى مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، لحضور مراسم افتتاح الاسبوع الثقافي الايراني في روسيا، على توفر الفرص لتحقيق انطلاقة جديدة في مجال التعامل الثقافي بين ايران وروسيا، "نظرا للمشاورات التي جرت خلال العام الماضي بين مسؤولي الشؤون الثقافية الايرانيين والروس".

وفي معرض الاشارة الى اهداف زيارته الحالية لموسكو، قال وزير الثقافة الايراني ان الزيارة جاءت بدعوة نظيره الروسي لافتتاح الاسبوع الثقافي الايراني لدى هذا البلد؛ معربا عن امله بان يتم خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم لتوسيع التعاون بين البلدين.

وصرح : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تجمعها مع روسيا اواصر طويلة قائمة على حسن الجوار والمشتركات الثقافية والحضارية؛ لافتا الى "نموّ هذه العلاقات خلال السنوات الاخيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والانمائية والاجتماعية، وبما يستدعي ان يشمل هذا التقدم تعاون البلدين في المجالات الثقافية ايضا.

ونوه وزير الثقافة بالمشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية بين رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله رئيسي" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، قائلا : وفق البرامج المحددة والقضايا التي سيتم الحديث عنها في هذه الزيارة، نتطلع الى ابرام توافقات جيدة تسهم في رفع مستوى التعاون الثقافي اكثر فاكثر بين طهران وموسكو.

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