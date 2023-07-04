العميد صباحي فرد: الاكتفاء الذاتي في أجهزة الرادار والصواريخ تعتبر من إنجازات الدفاع الجوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام العميد علي رضا صباحي فرد بزيارة الإدارات العملياتية لمجموعة الدفاع الجوي في خنداب وتقييم القوة القتالية والجاهزية الدفاعية لهذه المجموعة والمواقع التابعة لها.

وأثناء زيارته لأنظمة الدفاع المحلية الموجودة في مجموعة خنداب، قال قائد قوات الدفاع الجوي: لقد وصلت مجموعة الدفاع الجوي اليوم إلى مستوى من المعرفة والقدرة والاقتدار حتى تستطيع ان تصمم وتنتج وتشغل جميع انظمتها بنفسها في المنطقة.

وقال: الاكتفاء الذاتي والاستفادة المثلى من أجهزة الرادار والصواريخ تعتبر من الإنجازات القيمة للدفاع الجوي للجيش.

وأكد العميد صباحي فرد أن قوات الدفاع الجوي لا تسمح للأجانب ان يمسوا امن البلاد مضيفا: ان توفير الأمن لن يتوقف لحظة بجهود حرس الحدود على مدار الساعة.

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