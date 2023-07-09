تزويد مروحيات الجيش الإيراني بأنظمة الحرب الالکترونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد قرباني إلى تزويد مروحيات القوات الجوية للجيش بمختلف الأنظمة، قائلا: "عندما يدخل فريق النار منطقة المعركة، يجب أن تتمتع بتغطية الرادار والاتصالات والتشويش على اتصالات الرادار ونظام تحديد المواقع(GPS) والعديد من الأشياء الأخرى".

وأضاف قائد القوات الجوية في الجيش: "في هذا الصدد فإن مروحياتنا مجهزة بأنظمة مختلفة... إذا دخلت مروحيات سلاح الجو ساحة المعركة وواجه العدو، فإن هذه الأنظمة تعطل نظام مروحيات العدو بالتشويش".

وتابع: "بالطبع المهمة الأخرى للأنظمة المثبتة على مروحياتنا هي خلق أهداف خادعة للمروحيات المعادية"، مبينا: "ان جميع مروحيات التابعة للقوات الجوية مجهزة بهذه الأنظمة".

الجدير بالذكر، انه منذ فترة عرضت بعض إنجازات القوة الجوية في معرض إنجازات القوات البرية للجيش، من بينها الرادار الذي تم تركيبه على الطائرة المروحية والذي جذب انتباه وسائل الاعلام.

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