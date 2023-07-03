بداية جيدة لمنتخب إيران لكرة الطائرة بوضع الجلوس في بطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الوقت الذي تقام فيه مسابقة كرة الطائرة بوضع الجلوس لبطولة آسيا في كازاخستان، سيحصل بطل هذه الفترة على بطاقة المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس؛ علما بأن المنتخب الإيران أحرز هذه الحصة بعد فوزه ببطولة العالم 2022 في البوسنة.

المنتخب الإيراني يتنافش في هذه البطولة مع منتخبات الهند والصين وكوريا الجنوبية ضمن مجموعة واحدة، حيث في أول مباراة له في دور المجموعات، تمكن المنتخب الإيراني من هزيمة المنتخب الهندي بنتيجة 3-0.

سيواجه المنتخب الوطني لكرة الطائرة للرجال من وضع الجلوس مع المنتخب الصيني في المباراة الثانية غدا (الثلاثاء). ستبدأ المباراة في الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت إيران.

كما لعب المنتخب الوطني الإيراني لكرة الطائرة بوضع الجلوس للسيدات ضد منتخب كوريا الجنوبية في مباراته الأولى التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح منتخب بلادنا.

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