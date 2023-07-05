دعوات فلسطينية للمشاركة الحاشدة في مسيرة تشييع الشهداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت دعوات فلسطينية اليوم الأربعاء، للمشاركة الحاشدة في مسيرة تشييع الشهداء، الذين ارتقوا خلال عدوان جيش الاحتلال على جنين خلال اليومين الماضيين.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في جنين ومخيمها، للمشاركة في مسيرة دفن الشهداء، الساعة 10 صباحا من أمام مستشفى جنين الحكومي.

وارتقى خلال عدوان الاحتلال على جنين خلال اليومين الماضيين 12 شهيداً، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 140 فلسطينيا، بينهم نحو 30 حالتهم حرجة.

ودمرت قوات الاحتلال ممتلكات المواطنين خلال العدوان على جنين ومخيمها، إلى جانب تدمير العديد من المركبات، وتجريف طرق رئيسية مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

وباركت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) للأهالي في جنين ومجاهدي القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وكل الفصائل هذا الصمود الأسطوري والنصر المؤزر، بأنهم حرموا أرض المخيم على قوات الاحتلال وأفشلوا مخططاته وجعلوا من شوارع وأزقة المخيم ناراً ولهيباً أحرق جنود الاحتلال وآلياته.

وقالت كتائب القسام في بيانٍ لها إن "الاحتلال خرج يجر أذيال الخيبة والهزيمة، ولم ولن يجني من هذا العدوان سوى الحسرة والفشل الذريع، وستثبت الأيام أن قيادة العدو أخطأت التقدير، وأن جنين وباقي مدن الضفة ستغدو أكثر صلابة ونقطة انطلاق لإيلام العدو، وما كمائن الموت في جنين وعملية تل أبيب إلا إشارة على ذلك".

واندحرت قوات الاحتلال من جنين بعد يومين من الاشتباكات العنيفة والكمائن وتفجير العبوات الناسفة، قتل على إثرها جندي صهيوني وأصيب العديد من جنوده.

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