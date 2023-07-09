حماس تستنكر القانون البريطاني بشان حظر مقاطعة "إسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرح "نعيم" في مذكرة احتجاج أرسلها الاحد، الى عدة جهات بريطانية حول القانون الاخير : إن عملية المقاطعة تُشكِّل أحد أهم أدوات النضال الشعبي والمدني التي تهدف للضغط على "النظام الإسرائيلي" للانصياع للقانون الدولي واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال وقف التعامل معه، ومقاطعة شركاته، ومقاطعة المؤسسات والأنشطة الرياضية والثقافية والأكاديمية "الإسرائيلية"، ومن ثم سحب الاستثمارات وفرض العقوبات؛ بهدف إجبار الكيان على وقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

واضاف أن حركة حماس تدرك بأن استراتيجية "النظام الإسرائيلي" في مشروعه الاحتلالي والاستعمار-الاستيطاني لفلسطين، قائمة على أساس النهب والاستغلال لأكبر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع التطهير العرقي التدريجي لأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.

وتابع القيادي في المقاومة الفلسطنية : نرى فيما يخص انتزاع الأرض الفلسطينية ومصادرتها، أن "النظام الإسرائيلي" يقوم بتطبيق قوانين تخطيط المناطق وتقسيمها والأوامر العسكرية التمييزية لتبرير المصادرة العدوانية للأراضي، لأغراض توسيع المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية ومناطق التدريب العسكري"؛ حسب موقع شهاب الاخباري.

وأكد على، أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق التاريخي في أرضه ومقدراته، لذا كان من الواجب على بريطانيا والدول الأخرى أن تسانده في ملاحقة قيادات الاحتلال السياسية والأمنية والعسكرية والمستوطنين أمام محاكم البلدان الموقعة على مواثيق حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ووثيقة جنيف، واتفاقية روما التي أسست لمحكمة الجنايات واعتبرت في ميثاقها بأن الاستيطان جريمة حرب".

واستنكر "نعيم"، في مذكرته، "اتخاذ المملكة المتحدة إجراءات قد تجعل من حركة المقاطعة حركة غير قانونية، وهو ما سيمنع المؤسسات والهيئات العامة من التعامل مع أي شخص أو جهة تدعو لعزل كيان الاحتلال اقتصادياً ومحاسبته، معرباً عن خشيته من تداعيات إقرار هذا القانون على التزام بريطانيا المفترض بالنظام العالمي القائم على سيادة القانون"؛ معتبراً أن "هذا التشريع علامة أخرى على تخلي المملكة المتحدة عن مسؤوليتها التاريخية، ودورها المباشر في محنة الشعب الفلسطيني".

ودعا عضو قيادة حماس في غزة، "الأحرار والمتضامنين والمؤسسات الحقوقية البريطانية" للعمل على رفض القانون، وعدم الاستسلام لكل ما يمكن أن يصادر حقهم في التعبير عن آرائهم ومساندتهم لكل المظلومين في العالم، وعدم الاكتراث لدعوى أن المقاطعة تؤدي إلى توترات مجتمعية، وتصل بأصحابها لأن يوسموا بمعاداة السامية".

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