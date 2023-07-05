نائب وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس تحالف الفتح في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطرق علي باقر كني خلال اللقاء اليوم الأربعاء، برئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، إلى “أهمية العلاقات الايرانية العراقية، ودورها في إستقرار المنطقة، وتطمين دول الجوار على سلمية البرنامج النووي الأيراني، موضحاً إن “إحدى أولويات السياسية الخارجية الإيرانية هي تقوية العلاقات مع الدول الإقليمية”.

ولفت الى إن “الجمهورية الاسلامية كانت ولازالت داعمةً للعراق، وستكون كذلك مع جميع حلفائها و اصدقائها”.

من جهته تطرق العامري خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه، الى “دور الدعم الايراني في مكافحة الإرهاب في المنطقة والعراق و بالأخص دور الشهيد القائد قاسم سليماني، مبيناً إن “صمود الشعب الإيراني تجاه كل المؤامرات الخارجية هو أحد أهم عوامل نجاح الجمهورية الأسلامية”.

وأضاف العامري إن "العلاقات الثنائية بين البلدين قوية، وسنعمل على تعميقها من خلال القنوات الدبلوماسية".

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