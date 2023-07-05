20 منشد وشاعر يشارك في مسيرة "الغدير حتى الظهور" في قم المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جواد برزكر ، المدير التنظيمي لمسيرة يوم الغدير الأغر "غدير حتى الظهور" في قم المقدسة والتي تنطلق عصر عيد الغدير غداً الجمعة تحت شعار "الإيمان بالغدير والأمل بالظهور" ، قال: هذه القافلة ستتحرك عصر الجمعة، من بداية جادة الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم وصولاً إلى جامع جمكران المقدس.

وذكر أن 20 منشد وشاعرة سيلقون قصائد على طول طريق المسيرة، مضيفاً: كما سترافق هذا المسيرة مجموعة من الطبالين من مختلف الطوائف الدينية في محافظة قم.

وأشار المسؤول التظيمي لمسيرة غدير حتى ظهور إلى أن الطلاب سيردون مقاطع من خطبة غدير في هذه المسيرة، وأضاف: مجموعات الانشاد الشبابية ستنشد على طول الطريق.

وذكر أن البرامج المخطط لها في هذه المسيرة ستكون باللغات العربية والأذرية والأردية ولهجات مختلفة ، مشيرا إلى أن الطلاب وخدم مرقد فاطمة المعصومة (عليه السلام) ومسجد جمكران سيرافقون هذه المسيرة، كما سيرافقهم في المسيرة عدد من الرياضيين بالزي الرياضي.

وذكر برزكر أنه تقام مسابقات ثقافية وفنية مختلفة في المواكب الواقعة في جادة الرسول الأعظم ويتم توزيع الهدايا على الفائزين، مضيفاً: في ختام المسيرة وبعد اداء صلاتي المغرب والعشاء في جامع جمكران المقدس، سيجدد المشاركون البيعة مع صاحب الزمان "عليه السلام".

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