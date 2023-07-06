نفي مزاعم محاولة إيران الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين قرب مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نفى مصدر دفاعي ايراني مزاعم البحرية الأمريكية بأن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين بالقرب من مضيق هرمز.

وعقب ادعاء البحرية الأمريكية بأن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين بالقرب من مضيق هرمز ، نفى مصدر دفاعي مطلع ذلك في مقابلة مع مراسل وكالة فارس.

يذكر ان البحرية الأمريكية اصدرت بيانا زعمت فيه أن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين قرب مضيق هرمز صباح اليوم الأربعاء وأطلقت النار على إحداهما.

وزعم البيان أنه في الحالتين انسحبت السفن الحربية الإيرانية بعد رد البحرية الأمريكية ، وواصلت السفينتان التجاريتان رحلتهما.

وادعى المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية تيم هوكينز ، أن البحرية الإيرانية بذلت جهودًا للاستيلاء على ناقلتي النفط التجاريتين اللتين كانتا تعبران المياه الدولية بشكل قانوني.

وبحسب قوله ، أن سفينتين إيرانيتين حاولتا اعتراض الناقلتين، موضحا أنه "تم إطلاق النار على إحداهما"، لمنع عملية الاستيلاء وأكد أن إطلاق النار على السفينة الإيرانية لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار جسيمة

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