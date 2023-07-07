رئيسي: افتتاح طريق "طهران–شمال" رمز للثقة وحكمة الشعب الإيراني/ تجهيزات خاصة بناسبة عيد الغدير

استقبال خاص لزوار عيد الغدير المبارك في العتبة الرضوية المقدسة

مشهد - بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك ستتم ضيافة الزوار وسكان العتبة الرضوية المقدسة هذا العام بشكل خاص من خلال توزيع المواد الغذائية والأشياء المباركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك ستتم ضيافة الزوار وسكان ضريح مطهر رضوي هذا العام بشكل خاص من خلال توزيع المواد الغذائية والأشياء المباركة. وسيشارك وكيل خدمات حجاج العتبة الرضوية المقدسة بمواكب لاستضافة الزوار بأفضل طريقة ممكنة.

** تقديم 75000 وجبة ساخنة

سيتم الترحيب بالحجاج مع توزيع 75 ألف وجبة من المأكولات الساخنة تقدم على وجبتين غداء وعشاء يومي الخميس والجمعة 15 و 16 يوليو في باحة الإمام الحسن مجتبي (ع) ورواق السيدة فاطمة الزهراء (ع)، وكذلك باب الكاظم (ع)، وباب الهادي (ع) على جدول الأعمال.

يتم طهي هذه الأطباق في بيت ضيافة في العتبة الرضوية المقدسة، بالإضافة إلى مواكب الخدمة بالقرب من بلاط الملكوتي الرضوي.

**توزيع 500,000 آيس كريم

وبمناسبة حلول غدير العيد أيضا سيتم توزيع 500،000 قطعة آيس كريم من 13 إلى 16 يوليو على فترتين، صباحا ومساء، في مقاهي العتبة الرضوية... وترحب هذه المقاهي بمحبي ال البيت.

**اعداد 30 الف باقة العيد

كما أن إعداد 30 ألف حزمة العيد، والتي تشمل الكعك والعصير والشوكولاتة على جدول أعمال وكيل خدمات الحج في الضريح الرضوي... حيث سيتم توزيع حزم العيد المباركة على الحجاج خلال صلاة الجمعة في العتبة المقدسة يوم الغدير المبارك.

اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران–شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني

اعتبر رئيس الجمهورية اية الله السيد ابراهيم رئيسي في مراسم افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع ، ان هذا الانجاز هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني وشرف للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعتبر رئيس الجمهورية اية الله السيد ابراهيم رئيسي في مراسم افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع ، ان هذا الانجاز هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني وشرف للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وفي حفل افتتاح الجزء الثاني من طريق "طهران-شمال" السريع صرح اية الله رئيسي بأن انجاز هذا المشروع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني ، ويجسد الامكانيات الكبيرة والإرادة الجادة للمهندسين والاستشاريين والعمال الايرانيين .

وفي معرض تقديره لجهود النخب والخبراء الذين لعبوا دورا في تنفيذ هذا المشروع واهمية افتتاحه تزامنا مع عيد غديرخم الاغر، اعتبر اية الله رئيسي طريق "طهران-شمال" السريع كأحد أهم الأعمال في ايران مشيرا الى النقاط المهمة والقيمة في تنفيذ هذا المشروع الذي سيوفر الوقت واستهلاك الوقود.

واشاد آية الله رئيسي بالجهود البناءة التي بذلتها مؤسسة المستضعفين الايرانية لتنفيذ هذا الطريق السريع والذي يعد تكريما لإيران وشعبها، كما عبر عن امتنانه للجهود المبذولة من قبل وزير الطرق والتنمية العمرانية ورؤساء المحافظات الثلاثة التي يمر عبرها هذا الطريق السريع.كما شكر آية الله رئيسي الشعب على تعاونه وحكمته وصبره في تنفيذ هذا المشروع.

وتابع مستطردا انه من خلال التدقيق في مراحل البناء، سنتفهم الجهود المبذولة من قبل المهندسين والعمال والاستشاريين على مدار الساعة، مشيرا الى ان هذا المشروع تم تنفيذه من قبل القوى العاملة الايرانية والتكنولوجيا الايرانية مما يعد فخرا لإيران.

وفي اشارة الى ان هذا المشروع يجسد العلم والقدرة والشرف للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اشار اية الله رئيسي الى انه سيتم إنجاز الجزء التالي من هذا المشروع المسمى "غدير" بنفس الجهود المبذولة والدقة المستخدمة في المرحلة السابقة من المشروع.

وقد صرح المسؤول الحكومي الرفيع المستوى في مازندران "سيد محمود حسيني بور نورى" بأن الجزء الثاني من طريق "طهران-شمال" والذي افتتح اليوم بحضور آية الله إبراهيم رئيسي يعتبر أحد مشاريع الطرق السريعة الضخمة في ايران مشيرا الى ان الجزء المتبقي من هذا المشروع مهم للغاية من حيث التعقيد الهندسي و سيتم تنفيذه من خلال الاستثمار الصيني الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا بين مسؤولي البلدين.

وذكر سيد محمود حسيني بور نورى بأن الجزء المتبقي من المشروع يشمل تنفيذ طريق قائم شهر السريع المؤدي إلى ساري وسيتم إنشاء طريق جالوس - رامسر السريع مشيرا الى ان مع تنفيذ مشاريع الطرق السريعة هذه ، ستحدث تطورات رئيسية في مازندران من منظور ممر الشمال والجنوب ، والذي أمر رئيس الجمهورية بتفعيله وتنشيطه.

التبرع بـ5 أطنان من الزهور لتزيين العتبات المقدسة بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك

تم التبرع بـ 5 أطنان من الزهور بقيمة 1.5 مليار تومان بمشاركة وتعاون المتبرعين من سوق الزهور للعتبة الرضوية المقدسة لتزيين المقامات بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم التبرع بـ 5 أطنان من الزهور بقيمة 1.5 مليار تومان بمشاركة وتعاون المتبرعين من سوق الزهور للعتبة الرضوية المقدسة لتزيين المقامات بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك.

وبمناسبة حلول عيد الغدير المبارك، فإنه تم بمشاركة وتعاون المتبرعين من سوق زهور الإمام الرضا عليه السلام، في عمل ودي التبرع بخمسة أطنان من الزهور بقيمة 1.5 مليار تومان، وتبرعوا بزخارف لتزيين العتبات المقدسة.

ويفترض أنه في يوم عيد الغدير المبارك، خلال تجمع الحجاج والزوار، في اليوم الذي هو يوم قلب أهل البيت، يوم البراءة والطهارة، ويوم الفرح، ستقدم عشرات الآلاف من الزهور إلى أمير المؤمنين وولديه الكرام.

بالإضافة الى ذلك ستقام العديد من الاحتفالات في العتبات المقدسة، وسيشهد العراق هذا العام مئات الاحتفالات والبرامج الخاصة.

أمير عبداللهيان: ايران وماليزيا يتمتعان بالكثير من القواسم المشتركة

اشار وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبد اللهيان، ان ايران وماليزيا يتمتعان بالكثير من القواسم المشتركة ، واكد على النهوض بالتعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والتجاري بمستوى التعاون بين البلدين في المجال السياسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان ، وزامباري عبد القادر ، وزير خارجية ماليزيا ، يوم الأربعاء على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في جمهورية أذربيجان وناقشا القضايا الثنائية والاقليمية وقضايا العالم الإسلامي.

وقال وزير خارجية إيران ان البلدين يتمتعان بالكثير من القواسم المشتركة ، وأكد على النهوض بالتعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والتجاري بمستوى التعاون بين البلدين في المجال السياسي ، معتبرا ان تبادل الوفود بين البلدين ضروري للنهوض بالتعاون الثنائي .

واعتبر أمير عبداللهيان أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مجال التعاون القضائي بين البلدين واستمراره في المجالات الأخرى ذات الصلة مهمة في مجال المبادلات الشعبية.

كما وصف وزير خارجية إيران مواقف الحكومة الماليزية في دعم فلسطين ومعارضة التصرفات الشائنة لبعض الدول الأوروبية في إهانة القرآن الكريم بأنها مهمة.

وبدوره قيم وزير خارجية ماليزيا ، زامبيري عبد القادر ، في هذا الاجتماع ، أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، وأكد استعداد ماليزيا لبحث سبل تحسين التعاون بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى امير عبداللهيان مع وزير الخارجية الكويتي، فضلا عن مباحثاته مع الرئيس الاذربيجاني "الهام عليوف".

يذكر ان اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز، بدا اليوم الاربعاء في باكو، بكلمة الافتتاح للرئيس الاذربيجاني "الهام عليوف"، وتحت شعار حركة عدم الانحياز..متحدة وصامدة في مواجهة التحديات الجديدة".

نفي مزاعم محاولة إيران الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين قرب مضيق هرمز

نفى مصدر دفاعي ايراني مزاعم البحرية الأمريكية بأن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين بالقرب من مضيق هرمز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نفى مصدر دفاعي ايراني مزاعم البحرية الأمريكية بأن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين بالقرب من مضيق هرمز.

وعقب ادعاء البحرية الأمريكية بأن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين بالقرب من مضيق هرمز ، نفى مصدر دفاعي مطلع ذلك في مقابلة مع مراسل وكالة فارس.

يذكر ان البحرية الأمريكية اصدرت بيانا زعمت فيه أن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين قرب مضيق هرمز صباح الأربعاء وأطلقت النار على إحداهما.

وزعم البيان أنه في الحالتين انسحبت السفن الحربية الإيرانية بعد رد البحرية الأمريكية ، وواصلت السفينتان التجاريتان رحلتهما.

وادعى المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية تيم هوكينز ، أن البحرية الإيرانية بذلت جهودًا للاستيلاء على ناقلتي النفط التجاريتين اللتين كانتا تعبران المياه الدولية بشكل قانوني.

وبحسب قوله ، أن سفينتين إيرانيتين حاولتا اعتراض الناقلتين، موضحا أنه "تم إطلاق النار على إحداهما"، لمنع عملية الاستيلاء وأكد أن إطلاق النار على السفينة الإيرانية لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار جسيمة

وزير النفط: وقعنا عقودا نفطية بقيمة 40 مليار دولار خلال 20 شهرا

اشار وزير النفط الى استهداف استقطاب 250 مليار دولار من الاستثمارات في صناعة النفط الايرانية خلال السنوات الثماني المقبلة ، وقال: خلال الـ 20 شهرا الماضية وقعنا عقودا نفطية بقيمة 40 مليار دولار مع شركات محلية وأجنبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار وزير النفط الى استهداف استقطاب 250 مليار دولار من الاستثمارات في صناعة النفط الايرانية خلال السنوات الثماني المقبلة ، وقال: خلال الـ 20 شهرا الماضية وقعنا عقودا نفطية بقيمة 40 مليار دولار مع شركات محلية وأجنبية.

وفي ندوة أوبك الدولية الثامنة والاجتماع الوزاري الثاني المنعقد بعنوان "الاستثمار والتمويل واستراتيجيات النمو الشامل للنفط" اوضح اوجي إن إيران تحتل المرتبة الاولى عالميا من حيث إجمالي احتياطيات النفط والغاز وقال: أن إيران تمتلك أكثر من 33 تريليون متر مكعب من إحتياطي الغاز الطبيعي و154 مليار برميل من احتياطيات النفط القابلة للاستخراج.

وصرح وزير النفط الإيراني بأن الإنتاج اليومي للبلاد يبلغ 3.800.000 برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز وأكثر من مليار متر مكعب من الغاز الغني (الحامض) ، وقال: نظرًا للقدرة العالية لإنتاج النفط والغاز ، فانه يتم التخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وشدد وزير النفط على أن الخبراء في صناعة النفط الإيرانية يطورون حقول النفط والغاز بأنفسهم رغم العقوبات وقال: اليوم في إيران يتم تطوير وإصلاح مصافي النفط والغاز دون وجود خبراء أجانب.

*زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز

وأشار أوجي إلى أننا نواجه عقوبات ظالمة من قبل دولة وأن العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني وصناعة النفط لا علاقة لها بالأمم المتحدة ، وقال: بخبرتنا الخاصة في سنوات العقوبات الطويلة في مجال تطوير حقول النفط والغاز وبناء المصافي والمجمعات البتروكيماوية فان لدينا اليوم القدرة على زيادة انتاج النفط والغاز.

وفي إشارة إلى العقود المهمة المحددة في صناعة النفط الإيرانية ، أضاف: "تم التخطيط لاستثمار 250 مليار دولار في صناعة النفط الإيرانية للسنوات الثماني المقبلة".

وتابع وزير النفط: خلال العشرين شهرا الماضية وقعنا عقوداً بقيمة 40 مليار دولار مع شركات محلية وأجنبية.

*الاكتفاء الذاتي في الحفر الأفقي والعمودي

وشدد أوجي على أن العالم يحتاج اليوم إلى أمن الطاقة ، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي ، وقال: إن حقول الغاز البرية والبحرية الإيرانية يتم تطويرها من قبل الشركات الإيرانية ، وقد وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في الحفر الأفقي والعمودي.

وأكد أنه من خلال تعديل النمط الجديد لعقود النفط ، فإننا نتطلع إلى جعل المشاركة في صناعة النفط الإيرانية جذابة للمستثمرين ، وأضاف: بالنظر إلى حجم احتياطيات إيران المؤكدة من النفط والغاز والحاجة العالمية لأمن الطاقة ، فقد خططنا لزيادة إنتاج النفط والغاز.

*إيران تمتلك 10 مصافي نفط وأكثر من 21 مصفاة غاز

وأشار وزير النفط إلى أن إيران لديها 10 مصافي نفط وأكثر من 21 مصفاة غاز وقال: لدينا المعرفة والتكنولوجيا لبناء المصافي ، وخلال السنوات الثماني المقبلة من الممكن جذب الرقم المذكور للاستثمار.

وتابع وزير النفط: إيران وقعت اتفاقيات وعقودا مناسبة لتطوير حقول النفط والغاز وبناء مصافي في السنوات الأخيرة على شكل نموذج جديد لعقود النفط الإيرانية وأسلوب هذه العقود جذاب للغاية للمستثمرين.

وأوضح أوجي أنه بناءً على النمط الجديد لعقود النفط ، سيستخدم المستثمرون عائدات بيع المنتجات المنتجة في حقول الهيدروكربونات واضاف: لقد رحبت دول مثل روسيا وحتى شركات النفط النشطة في الدول المجاورة لإيران بهذا النوع من العقود.

وشدد على أن النمط الجديد لعقود النفط يتم بطريقة يتم فيها عائد الاستثمار في أقصر وقت ممكن ، موضحا: لقد شهدنا ربحا جيدا جدا في هذه العقود لتطوير حقول النفط والغاز للمستثمرين الأجانب. أيضًا ، بالنظر إلى احتياطيات الغاز في بلدنا ، إذا قام المستثمرون بتطوير هذا النوع من الحقول وتحويله إلى منتج للغاز الطبيعي المسال في مجمعات ، فيمكنهم تسويق وتصدير المنتج النهائي بأنفسهم حتى يتمكنوا من جني استثماراتهم والربح من هذا النوع من المشاريع.

*الحكومة عازمة على تطوير مشاريع تكرير النفط

واكد وزير النفط على عزم الحكومة على تطوير مشاريع مصافي النفط وقال: يمكن للمستثمرين الأجانب سحب نفقاتهم ورؤوس أموالهم من مكان بيع المنتجات البترولية بعد إطلاق مثل هذه المشاريع . لحسن الحظ في هذا المجال وكذلك في مجالات أخرى وقعنا حتى الآن عقودا ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركات الروسية.

وقال أوجي إننا نخطط للحصول على 7000 ميغاواط من الطاقة المتجددة في السنوات الثلاث المقبلة ، وأضاف: في المشاريع المتعلقة بجمع مشاعل الغاز ، بالنظر إلى التلوث الذي تسببه ، حددنا مشاريع بقيمة 6 مليارات دولار ، وبعض هذه المشاريع تم الانتهاء منها في بداية عام 2023.

وأشار إلى أن المشاريع في مجال النقل والصناعات ومحطات الطاقة قد تم تحديدها أيضًا في مجال تحسين الطاقة ، وتابع: في جميع المشاريع المتعلقة بجمع الغازات المصاحبة والطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، فقد تم توجيه الدعوة لجذب المستثمرين في داخل وخارج البلاد ونرحب بأي مستثمر في هذا المجال.

وقال وزير النفط: يمكن للمستثمرين في هذه القطاعات تصدير كمية الطاقة التي يتم توفيرها ، وهو ما يجذب المستثمرين الأجانب.

*لا يمكن التنبؤ بمستقبل سوق الطاقة

وأشار إلى أن الدول المصدرة للغاز (GECF) يمكنها توفير جزء كبير من احتياجات العالم من الغاز ، وقال: في موضوع الطاقة ، لا يمكننا الحد من الوقود الأحفوري بأي شكل من الأشكال، بمعنى آخر ، يجب علينا تطوير الوقود الأحفوري في المستقبل بالتزامن مع التفكير في تطوير الطاقات الجديدة.

وأكد وزير النفط أنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل سوق الطاقة وقال: سيتم استخدام الطاقات الأحفورية في المستقبل مع الطاقات الجديدة لفترة طويلة.

وزير الثقافة الايران: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا یرسي أساس جديد للعالم

اكد وزير الثقافة الايراني انه يمكن أن يؤدي التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا في الفترة الحالية إلى إرساء أساس جديد للعالم الذي يمر بمرحلة انتقالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني "محمد مهدي اسماعيلي" إنه یتوجب علی الأكاديميين والخبراء في إيران وروسيا بناء مفاهیم جدیدة للعلوم الإنسانية من خلال تعاونهم الاستراتيجي.

وأضاف إسماعيلي في كلمة ألقاها بالجامعة الروسية للعلوم الإنسانية يوم الأربعاء : يمكن أن يؤدي التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا في الفترة الحالية إلى إرساء أساس جديد للعالم الذي يمر بمرحلة انتقالية.

وأشار وزير الثقافة إلى رویة خاصة لقائد الثورة الإسلامية إلى قضية التحول في العلوم الإنسانية في الجامعات قائلا: إيران مستعدة لتقدیم تجاربها في هذا المجال الی دول أخرى ، بما في ذلك روسيا.

في هذا الحفل، الذي حضره "أندريه فورسينكو" المساعد العلمي للرئيس الروسي ، مُنح وزير الثقافة الإيراني درجة الدكتوراه الفخرية.

یذکر اسماعيلي بدا زيارة الی روسیا یوم الاثنین الماضي لحضور مراسم الاسبوع الثقافي الایراني في هذا البلد والتي انطللقت امس الثلاثاء.

أمير عبداللهيان يؤكد على التنفيذ الدقيق للاتفاقية الأمنية مع العراق

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على التنفيذ الدقيق للاتفاقية الأمنية مع العراق، معربا عن سروره لمسيرة التعاون المتنامية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على التنفيذ الدقيق للاتفاقية الأمنية مع العراق، معربا عن سروره لمسيرة التعاون المتنامية بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أمس الخميس ، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز في العاصمة الاذربيجانية باكو.

وفي هذا اللقاء، وصف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، دور العراق الإقليمي بالمهم، ووصف العلاقات الإيرانية العراقية بانها الان في أفضل ظروفها، معربا عن سروره للمتابعة والتقدم الحاصل بصورة مناسبة في مختلف القضايا.

واكد الوزير امير عبداللهيان على التنفيذ الدقيق للاتفاقية الامنية بين البلدين، ومن جانبه أكد وزير الخارجية العراقي جدية بلاده في استقرار وأمن المنطقة.

يذكر ان اتفاقية التعاون الامني المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق تم توقيعها قبل عدة اشهر من قبل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ومستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي في مراسم جرت بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتباحث وزيرا خارجية البلدين ايضا حول اوضاع نقل الغاز الإيراني إلى العراق والتعاون الإقليمي والتبادلات المالية والقضايا الحدودية.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد وصل الى باكو مساء الثلاثاء على رأس وفد سياسي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز.

والقى امير عبداللهيان كلمة في هذا الاجتماع والتقى الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف ووزراء خارجية سوريا والكويت وماليزيا وبيلاروسيا والسودان وفلسطين.

إيران تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال احتياطيات النفط الخام والغاز

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن بلاده تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن بلاده تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي.

وأضاف جواد أوجي أن إيران تمتلك أكثر من 33 تريليون متر مكعب من إحتياطي الغاز الطبيعي و154 مليار برميل قابلة للاستخراج.

وصرح الوزير الإيراني بأن الإنتاج اليومي يبلغ 3.800.000 برميل من النفط الخام

وأوضح أنه ونظرا للقدرة الإنتاجية العالية للنفط والغاز يتم التخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكد أنه ورغم العقوبات فإن عمليات تطوير وإصلاح وصيانة مصافي النفط تتم بخبرات محلية دون الحاجة إلى الأجانب.

وزيرالخارجية يلتقي نظيره السوري في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية " حسين امير عبد اللهيان" نظيره السوري "فيصل المقداد" في باكو على هامش قمة دول حركة عدم الانحياز.

وقد التقى وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان أمس الخميس نظيره السوري فيصل المقداد في قاعة المؤتمرات في باكو على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز وتباحثا في اخر التطورات الاقليمية وخاصة التطورات على صعيد الكيان الصهيوني.

وعلى هامش هذه القمة ايضا، التقى اميرعبد اللهيان مع وزيري خارجية الكويت وماليزيا البارحة وتباحثوا في اخر التطورات.

يذكر ان اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز بدأ البارحة الاربعاء في باكو، بكلمة الافتتاح للرئيس الاذربيجاني "الهام عليوف"، وتحت شعار "حركة عدم الانحياز..متحدة وصامدة في مواجهة التحديات الجديدة".

وينهي هذا الاجتماع أعماله بعد ظهر اليوم الخميس بإصدار البيان الختامي له ومراجعة الموافقة على الوثيقة النهائية للاجتماع.

وانعقد المؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز في بلغراد عام 1961، وحضره ممثلو 25 دولة، ثم توالى عقد المؤتمرات حتى المؤتمر الأخير بطهران في أغسطس 2012. ووصل عدد الأعضاء في الحركة عام 2011 إلى 118 دولة، وفريق رقابة مكون من 18 دولة و10 منظمات.

العراق يقترح على إيران التعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار

قال عبد الأمير ربيهاوي، المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في العراق، إنّ "بغداد اقترحت على طهران التعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، وذلك لتخفيف ضغوط الخزانة الأميركية على الجانب العراقي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عبد الأمير ربيهاوي، المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في العراق، إنّ "بغداد اقترحت على طهران التعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، وذلك لتخفيف ضغوط الخزانة الأميركية على الجانب العراقي".

وأضاف ربيهاوي، في اجتماع الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، يوم الثلاثاء، أنّ "ضغوط الخزانة الأميركية تمنع العراق من استخدام عملته الرسمية لتحويل الأموال إلى إيران"، مما يجبره على استخدام عملة السوق الحرة، والتي تختلف بنسبة 10% عن العملة الرسمية، وتضرّ بالتجار الإيرانيين، وفقاً لموقع "جهان صنعت نيوز".

وأوضح: "العراق اقترح أن تكون جميع تعاملاتنا المالية في العراق بالدينار"، مشيراً إلى أنه "حتى المحلات التركية تشتري وتبيع بالدينار في هذا البلد"، نظراً إلى العقوبات الأميركية، ومعتبراً أنّ "هذه المسألة في صالح إيران".

وتابع ربيهاوي: "بناءً على ذلك، عرضنا على البنك المركزي الإيراني أن يتاجر رجال الأعمال والتجار الإيرانيون بالدينار بدلاً من الدولار". وكشف أنه "تقرر إنشاء 5 مدن صناعية على الحدود الإيرانية العراقية". وكان نائب وزير النفط الإيراني، مجید تشكني، قد أكّد قبل أيام ، أنّ العراق سدد جميع مستحقات الغاز الإيراني رغم وجود صعوبات في تحويل الأموال إلى إيران.

وقال تشكني، وفقاً لما نقتل عنه وكالة "شانا التابعة" لوزارة النفط الإيرانية: "لقد سددت وزارة الكهرباء العراقية كل ديونها المترتبة عليه من تصدير الغاز الإيراني".وأوضح تشكني "لقد سددت وزارة الكهرباء العراقية جميع مطالباتنا المتعلقة بالغاز وهذه الديون الآن صفر، ولكن في بعض الأحيان توجد مشاكل في تحويل الأموال من العراق إلى إيران".

كنعاني: هل تطلب أميركا واوروبا تشكيل لجنة تقصي حقائق في جنين ايضا ؟

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني الى الجرائم الصهيونية الاخيرة في مخيم جنين متسائلا "هل تطلب اميركا واوروبا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بسبب هذه الجرائم؟".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني الى الجرائم الصهيونية الاخيرة في مخيم جنين متسائلا "هل تطلب اميركا واوروبا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بسبب هذه الجرائم؟".

وكتب كنعاني على التويتر أمس الخميس " 12شهيدا و140 جريحا وتدمير كامل لشبكات المياه والكهرباء وتدمير كامل لـ 300 منزل والتسبب باضرار لـ 500 منزل وتدمير الشوارع والمحلات و ... هي حصيلة الهجمة المجنونة للجيش الصهيوني على مخيم اللاجئين في جنين ، فهل تطلب اميركا واوروبا من مجلس حقوق الانسان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ؟ .... كلا ".

هذا وكان كنعاني قد أكد في تصريح سابق له على الحق المشروع للشغب الفلسطيني وفصائل المقاومة في الدفاع عن نفسها ضد الكيان الصهيوني المعتدي وقال: إن العدوان المستمر للجيش الصهيوني الارهابي على مناطق مختلفة من الضفة الغربية لا يمكنها أن تعيد القدرة الخاوية والمفقودة للصهاينة في مواجهة المقاومة الشجاعة للشباب الفلسطيني.

وقال كنعاني إن الهيمنة المزيفة للكيان الإسرائيلي قد تحطمة منذ فترة طويلة ليس فقط في أذهان الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني ، بل حتى في أذهان مواطني كيان الاحتلال واضاف ان هذه الأعمال الإرهابية هي تخبطات عقيمة لن تخدم اوهام تثبيت قدرة الكيان الصهيوني العنصري.

أميرعبد اللهيان: كان لي لقاء بناء ومثمر مع إلهام علييف

صرح وزير الخارجية الايراني بأنه عقد لقاء بناء ومفصلا ومثمرا مع الرئيس الأذربيجاني ، وقال انه من المتوقع أن تفتح نتائج هذا الحديث فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين وتخيب آمال الأعداء ومن يضمرون السوء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرح وزير الخارجية الايراني بأنه عقد لقاء بناء ومفصلا ومثمرا مع الرئيس الأذربيجاني ، وقال انه من المتوقع أن تفتح نتائج هذا الحديث فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين وتخيب آمال الأعداء ومن يضمرون السوء.

والتقى وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، حسين أميرعبد اللهيان ، الذي بدا امس زيارة لباكو على رأس وفد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، الرئيس الاذربيجاني الهام علييف على هامس هذا الاجتماع وعقد معته جولة من المباحثات .

وحضر هذا الاجتماع ، وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف ، ومساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي ، ومساعد وزير الخارجية والمدير العام لمنطقة أوراسيا بوزارة الخارجية علي رضا حقيقيان وسفير إيران في باكو سيد عباس موسوي ومستشار الوزير ومدير عام الوزارة محمد صادق فضلي وعبدالله نيكونام قادري نائب المتحدث الرسمي ومدير عام الدبلوماسية الإعلامية بوزارة الخارجية الايرانية.

إيران والعراق يتفقان على تنظيم وثيقة استراتيجية

اتفقت الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق على تنظيم وثيقة استراتيجية بين البلدين خلال زيارة المساعد السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية إلى بغداد والمشاورات التي أجراها مع كبار المسؤولين العراقيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اتفقت الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق على تنظيم وثيقة استراتيجية بين البلدين خلال زيارة المساعد السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية إلى بغداد والمشاورات التي أجراها مع كبار المسؤولين العراقيين.

والتقى علي باقري كني المساعد السياسي لوزارة الخارجية، الذي يزور بغداد على رأس وفد ، بعدد من المسؤولين العراقيين على راسهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي. وبدا علي باقري زيارته للعراق يوم الاثنين للقاء كبار المسؤولين العراقيين والمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة السياسية الإيرانية العراقية المشتركة.

وناقش باقري كني مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي والنائب الأول لمجلس النواب العراقي وعدد اخر من المسؤولين العلاقات الثنائية والإقليمية والتطورات الدولية. كما عقد بحضور علي باقري الاجتماع الخامس للجنة السياسية المشتركة الإيرانية العراقية في بغداد.

و خلال هذه المشاورات اتفق باقري كني ونظيره العراقي بحر العلوم على تنظيم وثيقة استراتيجية بين البلدين.

في حوار خاص لمهر

قيادي في الجهاد الإسلامي: الجيل الذي يقارع الاحتلال في جنين هو الذي تشرب روح المقاومة

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة الاستاذ محمد عبد الله شلح، ان إستمرار تعنت نتنياهو فقط مسألة وقت وقد يستطيع إطالة عمر حكومته، لكن مصيره المحتوم هو الهزيمة إن شاء الله، رغم تمدد الاستيطان فقد بات جميع المستوطنين في حالة رعب وخوف مستمر بسبب إشتداد المقاومة وكثرة العمليات...

وکالة مهر للأنباء - القسم الدولي: لم يعد دخول قوات الاحتلال الصهيوني لأي موقع في محافظة جنين شمال الضفة الغربية سهلا، بل بات يستلزم مقارعة جموع الشبان المتربصين بدوريات الاحتلال تأكيدا على أن فلسطين جسد واحد وإن أشعل المستوطنون جبهة فإن كل مدن فلسطين تقف بالمرصاد... اضف الى ذلك ان شبان جنين المجاهدين يذهبون بأنفسهم لمناطق تواجد الجنود لئلا يهدأ الجنود الصهاينة في أية بؤرة.

ولم تكن الأحداث الأخيرة لتجعل كيان الاحتلال بمنأى عن الاستهداف، حيث اشتعلت الحواجز بمئات الشبان الذين خاضوا مواجهات ضارية ولم يفلح رصاص الاحتلال الذي اخترق أجسادهم في إطفاء جذوة المواجهة لديهم... ويستبسل الشبان في خوض مشاهد عز في مقارعتهم لجنود الاحتلال، فقد سجلت كاميرات الإعلاميين صور جموع الشبان وهي تلاحق فرقة مشاة من جنود الاحتلال الفارين منهم إلى شارع آخر وهم يلاحقونهم من شارع لشارع.

ولا يألو الشباب والفتية جهدا في مقارعة الاحتلال بأساليبهم البسيطة، حتى أن مجموعة من الفتية من قرية رمانة غرب جنين أربكوا جنود الاحتلال في معسكر سالم الصهيوني قبل أيام حين أطلقوا الألعاب النارية في ساعات الفجر قرب المعسكر مما جعل الجنود يرتبكون من أصوات الانفجارات ويمشطون المنطقة لساعات بحثا عن الفتية الذين خاضوا معهم مواجهات شرسة فور اقترابهم من منازل رمانة... شباب جنين بات غير مقتنعاً بدعوات التهدئة، ولا يرون بدا من مقارعة الاحتلال...

وفي هذا الشأن أجرت مراسلة وكالة مهر، "وردة سعد" حواراً صحفياً مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة الاستاذ "محمد عبد الله شلح"، وأتى نص الحوار على الشكل التالي:

** كيف ستنعكس ملحمة جنين على المشهد الميداني في فلسطين؟ خصوصا بعد ما شهدناه من تضامن وبسالة لدى الاسر الفلسطينية الحاضنة للمقاومة… وهل سيتمكن نتنياهو ويمينه العنصري من الاستمرار في خداع المجتمع "الاسرائيلي" ومواصلة سياسة الاستيطان والتعنت؟

طبعا سيكون إنعكاسها إيجابيا على المشهد الفلسطيني وخاصة الحاضنة الشعبية التي سيزداد إلتفافها على كتيبة جنين وحمايتها، وكان ذلك واضحا في تصرف الأهالي الذين غادروا بيوتهم تحت القصف وتركوها مفتوحة للمقاومين وكتبوا رسائل للمقاومين بأنهم تركوا لهم الغذاء والمؤنة والمال حتى يواصلوا القتال وهذا ما حصل، لدرجة أن أحد مخابز المخيم إستطاع أن يجهز الخبز وتعبئته في أكياس كالعادة لكنه وضعه في الشارع ليتمكن الموجودين والمحاصرين من الحصول على حصتهم من الخبز دون ثمن، هذا من أهم عوامل الانتصار...

رغم تمدد الاستيطان فقد بات جميع المستوطنين في حالة رعب وخوف مستمر...

أما إستمرار تعنت نتنياهو فقط مسألة وقت وقد يستطيع إطالة عمر حكومته، لكن مصيره المحتوم هو الهزيمة إن شاء الله، رغم تمدد الاستيطان فقد بات جميع المستوطنين في حالة رعب وخوف مستمر بسبب إشتداد المقاومة وكثرة العمليات، وقد سبق نتنياهو قادة للكيان أكثر شراسة مثل باراك ورابين وشارون لكنهم فشلوا وذهبوا للجحيم...

نحن على يقين بالنصر ولكن هذا الطريق طويل ومكلف ونحن سنواصل المشوار حتى النهاية و"لن نخذل شعبنا وأمتنا"...

** شباب جنين يثأرون لآبائهم الشهداء لاخوانهم لابطالهم الجرحى، كيف استطاعت هذه المدينة الصغيرة جغرافيا الكبيرة بفعل المقاومة من الوقوف في وجه جيش الاحتلال، رغم انها تعرضت للتدمير الكامل في عام 2002 ورغم كل الاشاعات والافتراءات التي تعرضت لها، رغم كل ذلك انتصرت؟

لقد أطلقوا على جنين إسم عش الدبابير، وقالوا أنها دولة الجهاد الإسلامي في شمال الضفة وقالوا موقع إيراني متقدم، ونحن نفتخر بذلك...

بالفعل ستبقى جنين درعا وسيفا يحتذى به، لأنها اليوم أصبحت رأس حربة المقاومة في الضفة الغربية في مواجهة الاحتلال ورغم كل ما تعرضت له جنين من إجتياحات ومجازر وصلت في العام 2002 لإبادة المخيم ومسحه عن الأرض بالكامل.. إلا أن جيل اليوم الذي يقارع الاحتلال في جنين هو الجيل الذي عاش وولد في تلك الفترة، وقد تشربوا من أمهاتهم وأبائهم روح المقاومة ورضعوها مع حليب طفولتها...

وهاهم أبناء المخيم الذي لا تتعدى مساحته عن كيلو متر مربع وعدد سكانه 15 ألف نسمة يصمد في وجه جيش الاحتلال بأكمله ولا يستطيع هذا الجيش أن يحسم معركته مع كتيبة جنين التي لا تتعدى المئات من المقاتلين، لقد أطلقوا على جنين إسم عش الدبابير، وقالوا أنها دولة الجهاد الإسلامي في شمال الضفة وقالوا موقع إيراني متقدم، ونحن نفتخر بذلك وسنمضي ونكمل المشوار حتى تصبح كل المدن الفلسطينية مثل جنين إن شاء الله...

** برأيكم الهزائم والخيبات المتكررة لكيان العدو في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وفشلها في الحد من العمليات البطولية وتنوع وابتكار انواع جديدة من المواجهة العسكرية من قبل الفلسطينين في اغلب المدن الفلسطينية المحتلة الا يمكن أن يدفع الدول العربية التي طبعت مع العدو ان تعيد النظر بعلاقتها مع هذا الكيان؟

تنازل المطبعون عن كرامتهم وباعوا عروبتهم وعقيدتهم ظنا منهم أن أمريكا وإسرائيل ستحميهم إلى الأبد...

لن تقطع أنظمة التطبيع علاقتها بالكيان المؤقت وخاصة أن التطبيع مرهون بمستقبلهم السياسي وثمن تربعهم على كراسيهم، وسيظل هؤلاء يطلبون الرضا من سيدتهم أمريكا حبا وغراما في دولة الكيان الصهيوني المؤقت... فقد تنازل المطبعون عن كرامتهم وباعوا عروبتهم وعقيدتهم من أجل الكرسي ظنا منهم أن أمريكا وإسرائيل ستحميهم إلى الأبد، وبالتالي رهنوا مستقبلهم بمستقبل إسرائيل في المنطقة بمعنى أن انتصار إسرائيل يفرحهم لأنه إنتصار لهم، وأن هزيمة إسرائيل يحزنهم لأنه هزيمة لهم، وهم أغبياء حمقى عندما يروا دولة الكيان تهزم على يد كتيبة جنين ومع ذلك يكابرون، ويزداد خوفهم وقلقهم كما كيان الاحتلال الزائل...

** شاهدنا في تشييع شهداء جنين طرد لوفد السلطة الفلسطينية من قبل ابناء جنين، كيف تنظرون لموقف السلطة وهل يمكن ان نشهد انسحابا من التنسيق مع الكيان الصهيوني؟

موقف السلطة أصعب من موقف المطبعين العرب، لأن السلطة هي صاحبة الأرض وهي التي تنازلت عنها لصالح الكيان، ولأن أمريكا وإسرائيل خدعت منظمة التحرير بإتفاقية أوسلو التي وعدت بإعطاء الفلسطينيين دولة على عشرين بالمائة من أرض فلسطين ولم تف بوعدها بذلك...

وكان الأجدر بالمنظمة أن تلغي هذه الاتفاقية وتسحب اعترافها باسرائيل، الا أن السلطة مازالت وللأسف ملتزمة بالتنسيق الأمني مع الإحتلال على أكمل وجه ولقد مر على مؤامرة أوسلو أكثر من ربع قرن، ولم يحرك أبو مازن ساكنا وقد رهن مستقبله كالمطبعين برضا أمريكا والكيان وبقاؤه الأن حارسا ومنسقا أمنيا لصالح الإحتلال ويرفض المقاومة مقابل رواتب لموظفي سلطته التعيسة التي فقدت مبرر وجودها عندما لا تستطيع حماية شعبها من جرائم الاحتلال، ولن تستطيع السلطة وقف التنسيق لأن ذلك يعني نهايتها.

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