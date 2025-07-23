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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:٠٠ م

السعودية ترغب بتوسيع التعاون مع ايران في مكافحة المخدرات

السعودية ترغب بتوسيع التعاون مع ايران في مكافحة المخدرات

قال مدير مكتب مكافحة المخدرات بسفارة العربية السعودية في طهران سعيد محمد الوداعي ان رؤيتنا تقوم على زيادة التعاون مع ايران في مجال مكافحة المخدرات على مستوى تبادل المعلومات والخبرات وتدريب القوى الانسانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الوداعي، المدير العام لمكتب العلاقات الدولية للجنة مكافحة المخدرات في ايران ليشير الى العلاقات المتينة بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات مضيفا اننا نشهد في الوقت الحاضر توسيع التعاون بين شعبي البلدين وكذلك النمو اللافت للعلاقات.

واضاف اننا بصدد ترسيخ هذه العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين عن طريق التعاون في مجال مكافحة المخدرات.

واكد ان جرائم المخدرات باتت عابرة لحدود الدول واحيانا القارات، ولذلك ففقد بات من الضروري التعاون بين الدول لمكافحة المخدرات.

واكد ان البلدين الشقيقين ايران والسعودية، يتعاونان معا في مكافحة المخدرات بكل ما يملكانه من قدرات وامكانات.

واشار الوداعي الى ان بندا مدرجا في الاتفاق الامني بين البلدين يتعلق بمكافحة المخدرات، داعيا الى اعادة تفعيل هذا البند.

واشار الى تفعيل مكتب مكافحة المخدرات بالسفارة السعودية في ايران وقال ان التعاون بيننا يجب ان يستمر في المجالات المختلفة وليس فقط في مجال تبادل المعلومات.

/انتهى/

رمز الخبر 1960870
جواد ماستری فراهانی

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