خطيب جمعة طهران: على روسيا أن تصحح فورًا موقفها من جزر إيران الثلاث

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام والمسلمين سيد محمد حسن أبي ترابي فرد في خطبة صلاة الجمعة في طهران التي أقيمت في مصلى الإمام الخميني (رضي الله عنه): "انه بالنظر إلى العلاقات الاستراتيجية والمتينة بين طهران وموسكو وميثاق منظمة شنغهاي للتعاون حولف احترام وحدة أراضي الدول الأعضاء، فإن توقع الشعب الإيراني الإسلامي من روسيا هو تصحيح موقفه الأخير بشأن الجزر الإيرانية الثلاث بسرعة".

يذكر انه كان قد استضافت موسكو يوم الاثنين 10 يونيو الجاري، اجتماعا بين ممثلي دول مجلس تعاون الخليج الفارسي وروسيا. وقد تضمن جانب من البيان الختامي لهذا الاجتماع، المزاعم المتكررة حول الجزر الايرانية الثلاث.

وقال وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان، ردًا على هذا البيان: "ان ايران لا تجامل مع أي طرف فيما يتعلق باستقلال وسيادة ووحدة أراضيها".

كما استدعت وزارة الخارجية الايرانية يوم الاربعاء سفير روسيا الاتحادية في طهران "الکسی ددوف"، لتسلمه احتجاجا على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بين روسيا والدول المطلة على الخليج الفارسي.

/انتهى/