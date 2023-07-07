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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١:٠٠ م

أمیر عبد اللهیان: الدبلوماسية الديناميكية جارية لمتابعة تحقيق المصالح الوطنية لإيران

أمیر عبد اللهیان: الدبلوماسية الديناميكية جارية لمتابعة تحقيق المصالح الوطنية لإيران

أشار وزير الخارجية الإيراني إلى لقاءاته مع بعض نظرائه على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو و قال: إن الدبلوماسية الديناميكية جارية لمتابعة تحقيق المصالح الوطنية لإيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار وزير الخارجية الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان إلى لقاءاته مع بعض نظرائه على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو و قال: إن الدبلوماسية الديناميكية جارية لمتابعة تحقيق المصالح الوطنية لإيران.

و كتب وزير الخارجية الإيرانية، حسین أمیر عبد اللهیان، على صفحته الشخصية على موقع تويتر ، حول مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حزب عدم الانحياز التي استغرقت يومين ، كتب، خلال الاجتماع و على هامشه ، بالإضافة إلى إلقاء كلمة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز ولجنة فلسطين، التقيت وتحدثت مع رئيس جمهورية أذربيجان ونظرائي من تركيا والعراق وماليزيا والسودان وبيلاروسيا وسوريا وحركة التحرير الفلسطينية (الوزير رياض المالكي).

/انتهی/

رمز الخبر 1934742

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