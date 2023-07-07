كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة" تأكد على جاهزيتها للرد على العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة" على جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدساتنا.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر قناته على تلغرام مساء اليوم الخميس: "عندما قالت كتائب القسام بأن جنين ليست وحدها كانت تعي ما تقول جيدًا، فجاء ردنا في"عيلي" على يد القساميين مهند شحادة وخالد صباح لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي".

وتابع "وتواصلت الضربات كردٍ سريعٍ على عدوانه على المخيم قبل أيام، بعملية بطل الخليل عبد الوهاب خلايلة في قلب "تل أبيب"، ثم بعملية القسامي أحمد ياسين غيظان في "كيدوميم" التي جاءت اليوم لتؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدساتنا".

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أعلنت مسؤوليتها عن العملية البطولية التي وقعت في مستوطنة "كدوميم" قرب قلقيلية عصر اليوم الخميس، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجراحٍ حرجة.

وزفت القسام في بيان عسكري صادر عنها، إلى أبناء شعبنا وأمتنا فارس هذه العملية البطولية الشهيد القسامي المجاهد/ أحمد ياسين هلال غيظان، من قرية قبيا غرب رام الله.

وأكدت القسام أن هذه العملية البطولية أتت كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف.

وقالت إن "كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى مجاهدونا يجرعونه الويلات حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

/انتهی/

