مسؤول إيراني: استخدام الدينار بدلاً من الدولار في التجارة مع العراق یخلصنا من هيمنة الدولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية يحيى ال إسحاق: انه من خلال استخدام الدينار بدلاً من الدولار في التجارة مع العراق، نتخلص من هيمنة الدولار في الواردات والصادرات كما خططت الحكومة.

وأكد ال إسحاق أن التداول بالعملات الوطنية للدول المختلفة هو أحد أهداف الحكومة الثالثة عشرة وقال: إن معظم دول العالم تسعى لكسر الهيمنة الأمريكية في بورصاتها واستخدام العملات الوطنية للدول يمكن تساعد في تسريع هذه العملية.

وقال في إشارة إلى تاريخ العلاقات الإيرانية العراقية: يتم تبادل أكثر من 10 مليارات دولار من السلع والخدمات سنويًا بين البلدين والتي، إذا تم تطبيق نظام التجارة مع العملات الوطنية للبلدين، يمكن أن تسهم في تعميق هذه العلاقات وإقامة تجارة جيدة.

واضاف ال اسحاق في إشارة إلى مشاكل التجارة مع العملات الوطنية للبلدين: التوازن في التجارة مهم جدا في هذا النظام الجديد ؛ إذا كان العراق يستورد أكثر من إيران وسدد جميع ديونه بالدينار، فستظهر مشاكل في بورصات إيران الأخرى، لأننا يجب أن نكون قادرين على تلبية احتياجاتنا بالدينار المستلم.

وقال في إشارة إلى التبادلات مع الصين من خلال اليوان كعملة وطنية للبلاد: إن وصول ثلاثة ملايين سائح ديني إلى العراق والعدد الكبير من السياح الصحيين من هذا البلد إلى إيران يمكن أن يساعد في صرف الدينار بدلاً من الدولار.

وصرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة بأنه يجب أن نكون قادرين على الحد من هيمنة الدولار من خلال تعظيم التبادلات مع العملات الوطنية للبلدين وقال: إن الاقتراح الذي قدمته هذه الدولة هو نظام كما أن إيران تتابعها ويمكنها أن تساعد البلدين في رفع الضغط الأمريكي عن الدولتين.

وقال ال إسحق في إشارة إلى فارق 10٪ بين سعر الدينار في السوق المفتوحة ودينار البنك: إن هذا سيجعل منافسي إيران أكثر نجاحًا في السوق العراقية ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة.

وشدد على أن التفاعل بين إيران والعراق في هذا المجال يمكن أن يكون إجراءً مهماً يمكننا الاستفادة منه أكثر من خلال المتابعة المناسبة.

/انتهی/