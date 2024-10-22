إيران وروسيا...غالبية التجارة المتبادلة بين البلدين بـ"العملة المحلية"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المكتب الإعلامي لقصر الكرملين أن أكثر من 96% من حجم التجارة المتبادلة بين إيران وروسيا يتم الدفع فيها باستخدام العملات الوطنية للبلدين.

وأصدر المكتب أعلن فيه أن روسيا وإيران تستخدمان العملة الوطنية في المعاملات المتبادلة، حيث تخلتا تقريباً عن العملات الأجنبية. وأضاف البيان أن أكثر من 96% من المدفوعات المتبادلة بين البلدين تتم باستخدام «الروبل» و«الريال».

وأوضح الكرملين أن حجم التجارة الثنائية زاد بنسبة 12.4% في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، حيث تجاوز حجم التجارة في عام 2023 بأكثر من 4 مليارات دولار. وأشار البيان إلى أن قادة البلدين يضعون أولوية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأكد الكرملين أن روسيا وإيران تعملان معاً على تطوير العديد من المشاريع الكبيرة في مجالات النقل والطاقة، بما في ذلك إنشاء وحدات جديدة في محطة بوشهر النووية والممر الدولي الشمالي الجنوبي الذي يربط سانت بطرسبرغ بميناء مومباي في الهند.

وشددت موسكو على أن العلاقات بين البلدين «تشهد نمواً»، مع توقعات بأن تصل إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» في المستقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة «بريكس» (من 22 إلى 24 أكتوبر). وكان بزشكيان وبوتين قد أجريا محادثات عبر الهاتف وفي أوائل أكتوبر خلال قمة في عشق آباد.

وتعمل روسيا بشكل جاد وحيوي على تقليل استخدام الدولار في تعاملاتها الدولية، حيث يتم تنفيذ أكثر من 95% من الاتفاقات التجارية الثنائية بين موسكو وبكين باستخدام «اليوان» و«الروبل»، وهو ما أكده رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في أغسطس.

وذكرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي أن موسكو تعتزم طرح خطة لإنشاء آلية مالية دولية جديدة خلال قمة "بريكس"، وهي آلية جديدة للدفع تمكن الدول المشاركة من تجاوز الدولار والاعتماد على عملاتها الوطنية في المعاملات الدولية.

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