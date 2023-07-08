اجتماع لجنة التخطيط والميزانية لجمعية البرلمانات الآسيوية ستعقد في طهران خلال الايام المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيعقد اجتماع لجنة التخطيط والميزانية للجمعيات الآسيوية يومي الاثنين والثلاثاء (10 و 11 يوليو) في طهران ويستضيفه مجلس الشورى الإسلامي.

وفي هذا الاجتماع، سيعقد أعضاء لجنة التخطيط والميزانية في البرلمانات الآسيوية اجتماعاً، كما ستُعقد مجموعة العمل الثانية للوثائق الأساسية لجمعية البرلمانات الآسيوية.

وسيشارك ممثلو برلمانات بنغلاديش وباكستان والبحرين وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وإندونيسيا ولبنان والصين وقطر وسوريا والكويت والهند وأمانة الجمعية البرلمانية الآسيوية وروسيا وفيتنام وقبرص والمملكة العربية السعودية والبرلمان العربي وأذربيجان في اجتماع البرلمانات الآسيوية .

وقال علي علي زاده، رئيس المجموعة البرلمانية الإيرانية في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية للدول الآسيوية: بالإضافة إلى أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية، سيأتي رئيس لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس مجلس الدوما الروسي إلى طهران. كما تأتي مجموعة من 5 أعضاء في برلمان هذا البلد من تركيا. كما سيحضر العسومي، رئيس برلمان الدول العربية في مراسم الافتتاح كممثل خاص.

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