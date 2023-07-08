إيران تشارك في معرض سوريا الدولي للنفط والغاز 2023

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بمشاركة أكثر من 55 شركة سورية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات انطلقت على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة الرابعة من معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة "سيربيترو 2023".

وافتتح وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا "فراس قدور"، اليوم السبت، الدورة الرابعة من معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة بدمشق.

كما شارك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق "حسين أكبري" في افتتاح هذا المعرض وتفقد الشركات الإيرانية المشارکة فيه.

ويهدف المعرض إلى إجتماع عدد من كبار المسؤولين والمتخصصين والخبراء في صناعة النفط على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار التي تسهم في تسليط الضوء على مستقبل قطاع الطاقة.

ويستمر المعرض لغاية العاشر من شهر تموز الجاري ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً للشركات والشعب السوري بدمشق.

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