مصادر تكشف موقف حماس والجهاد الإسلامي من المشاركة باجتماع القاهرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، عن موقف حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، من الاجتماع الذي دعا له رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على مستوى الأمناء العامين للفصائل في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر بحسب ”رأي اليوم”، أن موقف الحركتين الأولي وحتى هذه اللحظة، هو رفض المشاركة في الاجتماع الفلسطيني، وعدم التوجه للقاهرة لتلبية دعوة عباس لهذا الاجتماع الذي من المقرر أن يبحث ملفات فلسطينية خالصة وفق ما صرح به مسؤولين في حركة “فتح”.

وأشارت إلى أن حماس والجهاد الإسلامي، يرون في الاجتماع بانها محاولة لـ”تلميع” وجه السلطة الفلسطينية، خاصة بعد الغضب الشعبي الكبير ضدها بسبب موقفها “السلبي” مما جرى في الضفة الغربية المحتلة، وما صاحبه من عدوان إسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها وما خلفه من شهداء وجرحى ودمارًا كبيرًا، وعدم تدخلها في الاحداث.

وذكرت المصادر ذاتها أن “حماس” والجهاد الإسلامي”، تعتبران الاجتماع لا قيمة له خاصة في ظل تمسك السلطة الفلسطينية بالتنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي رغم الجرائم التي يرتكبها يوميًا، وحالات القمع التي تجري بالضفة الغربية للحريات العامة ومجالس الطلبة.

وقبل أيام قال عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح”، للصحفيين في مدينة رام الله، إن رئيس السلطة محمود عباس سيوجه دعوات لجميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للمشاركة في اجتماع القاهرة.

وذكر الأحمد أن عباس سيحدد موعد الاجتماع، فيما يتم التواصل بشكل يومي بشأن ذلك مع مصر “التي رحبت باستضافة الاجتماع القيادي الفلسطيني ورعاية تعزيز الموقف الوطني الفلسطيني”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح أن الاجتماع المذكور سيركز على بحث تعزيز الوحدة الوطنية والجهد الفلسطيني في إطار منظمة التحرير وبرنامجها الوطني، مضيفًا ” من يريد أن يحضر ويمارس مسؤولياته للاجتماع في القاهرة مرحب به، ومن لا يريد فإن النضال والدفاع عن الشعب الفلسطيني شرف لمن يستحقه”.

وكان عباس دعا خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادة الفلسطينية، يوم الإثنين الماضي، الأمناء العامين للفصائل كافة لاجتماع سيكون الأول منذ سنوات، وذلك على خلفية العملية العسكرية لجيش الإحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين التي خلفت استشهاد 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى.

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