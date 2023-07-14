قيادي في الجهاد الاسلامي: لا يمكن أن نحرر فلسطين إلا من خلال إدامة الاشتباك مع الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف: "لا يمكن أن نحرر الضفة الغربية والقدس وفلسطين إلا من خلال إدامة الاشتباك مع الاحتلال".
واعتبر أن ثقافة الشعب الفلسطيني هي المقاومة، والعدو فشل في كي وعي هذا الشعب.
المصدر:قناة فلسطين اليوم
عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد" الإسلامي أحمد المدلل إن العدو اعتقد واهمًا أنه يستطيع اجتثاث المقاومة لكنها أثبتت أنها أقوى مما كانت عليه.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف: "لا يمكن أن نحرر الضفة الغربية والقدس وفلسطين إلا من خلال إدامة الاشتباك مع الاحتلال".
واعتبر أن ثقافة الشعب الفلسطيني هي المقاومة، والعدو فشل في كي وعي هذا الشعب.
المصدر:قناة فلسطين اليوم
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