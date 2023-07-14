قيادي في الجهاد الاسلامي: لا يمكن أن نحرر فلسطين إلا من خلال إدامة الاشتباك مع الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف: "لا يمكن أن نحرر الضفة الغربية والقدس وفلسطين إلا من خلال إدامة الاشتباك مع الاحتلال".

واعتبر أن ثقافة الشعب الفلسطيني هي المقاومة، والعدو فشل في كي وعي هذا الشعب. المصدر:قناة فلسطين اليوم