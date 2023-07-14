  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٤:٣٩ م

قيادي في الجهاد الاسلامي: لا يمكن أن نحرر فلسطين إلا من خلال إدامة الاشتباك مع الاحتلال

قيادي في الجهاد الاسلامي: لا يمكن أن نحرر فلسطين إلا من خلال إدامة الاشتباك مع الاحتلال

عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد" الإسلامي أحمد المدلل إن العدو اعتقد واهمًا أنه يستطيع اجتثاث المقاومة لكنها أثبتت أنها أقوى مما كانت عليه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف: "لا يمكن أن نحرر الضفة الغربية والقدس وفلسطين إلا من خلال إدامة الاشتباك مع الاحتلال".

واعتبر أن ثقافة الشعب الفلسطيني هي المقاومة، والعدو فشل في كي وعي هذا الشعب.

المصدر:قناة فلسطين اليوم

رمز الخبر 1934972

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات