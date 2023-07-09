كنعاني: أنقاض جنين إخفاق أخلاقي مخزٍ لداعمي الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن آلة الحرب التابعة للكيان الصهيوني تلقت هزيمة تاريخية جديدة في الهجوم الوحشي الأخير على جنين، قائلا: "ان الهزيمة الأكبر في هذه الجريمة هي لداعمي هذا الكيان وهو أن الدمار الذي خلفه الهجوم الوحشي الإسرائيلي في جنين يعد إخفاقا أخلاقيا مخز لهم".

كما دعا كنعاني المسؤولين والمقاومين في فلسطين بفضح هذا الدمار بشكل صحيح والذي يعد جريمة حرب و انتهاكا جسيما للقانون الدولي أمام أعين شعوب العالم، حتى يفضح المدعون لحقوق الإنسان أكثر فأكثر.

وكان الكيان الصهيوني قد هاجم الأسبوع الماضي مخيم جنين استمرارا لأعماله العدوانية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، حيث أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 12 شخصا وإصابة أكثر من 140 آخرين.

ورداً على ذلك، دمرت قوات المقاومة الفلسطينية عددًا كبيرًا من الآليات العسكرية التابعة للكيان الصهيوني، كما قُتل جندي إسرائيلي خلال هذا الهجوم، وتمكنت قوات المقاومة من إسقاط ما لا يقل عن خمس مروحيات رباعية لهذا الكيان.

كشف موقع "واللا'' الصهيوني، أمس السبت، عن استخدام أربعة أنواع من الطائرات المسيرة والمروحيات الرباعية خلال العدوان الأخير على جنين، أهمها ماتريكس 300.

كما أعلنت السلطة الفلسطينية عن تدمير 300 منزل بالكامل و 500 منزل بشكل جزئي في هذا الهجوم الوحشي.

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