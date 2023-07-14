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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٦:٢٩ م

كنعاني يعلق على مواجهة حكومة الكيان الصهيوني مع المحتجين

كنعاني يعلق على مواجهة حكومة الكيان الصهيوني مع المحتجين

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في تغريدة أنه أزيل القناع عن وجوه الديكتاتوريين الصهاينة بردهم على المحتجين بقبضة من حديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار ناصر كنعاني إلى الأحداث الأخيرة في الأراضي المحتلة وكتب في تغريدة اليوم الجمعة: "لسنوات عديدة ، حاول الصهاينة المحتلون والمجرمون إظهار هذا الكيان المزيف على أنه الأكثر ديمقراطية في منطقة غرب آسيا".

وأضاف: "الآن أزيل القناع عن وجوه الدكتاتوريين الصهاينة بردهم على المحتجين بقبضة من حديد".

وتابع المتحدث الرسمي باسم الوزارة الخارجية: "إن قادة المحتجين حذروا نتنياهو من أن إسرائيل على حافة الهاوية".

هذا ويشهد الكيان الصهيوني منذ عدة أسابيع مظاهرات عامة واسعة النطاق وغير مسبوقة ضد الحكومة الحاكمة لهذا الكيان.

يخطط الحكومة الصهيونية للمصادقة على مشروع قانون التغييرات القضائية قبل العطلة الصيفية للكنيست في نهاية شهر يوليو.

/انتهى/

رمز الخبر 1934974

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