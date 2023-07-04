كنعاني: الهيمنة المزيفة للكيان الصهیونی انکسرت منذ مدة طويلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم الجوي والبري المكثف لجيش الإحتلال الإجرامي على مخيم جنين بالضفة الغربية، مقارنة بالعواقب الإنسانية لهذه الجريمة الواضحة وإراقة دماء العشرات من الفلسطينيين الأبرياء وتدمير المنازل ونزوحهم القسري.

واعرب كنعاني عن قلقه الشديد ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لهذه المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع الدولي لوقف جرائم الصهاينة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على الحق المشروع للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في الدفاع عن أنفسهم ضد الكيان الصهيوني العدواني، مضيفا ان الهيمنة المزيفة للكيان الصهيوني انكسرت منذ فترة طويلة، ليس فقط في أذهان الشعب الفلسطيني، ولكن أيضًا في أذهان مواطني كيان الاحتلال.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هذه الأعمال الإرهابية مجرد هراء لا طائل من ورائه لن يساعد في وهم تثبيت اقتدار الكيان الفصل العنصري الصهيوني.

/انتهى/