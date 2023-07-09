وزير الداخلية الإيراني يحذّر الإرهابيين من الدخول الى اراضي بلادنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أحمد وحيدي للصحفيين اليوم الأحد عن الحادث الإرهابي الذي وقع في مركز شرطة زاهدان 16، أن قوات الشرطة تعاملت بالقوة وتابع: حادثة الأمس كانت حادثة إرهابية، وفي الحقيقة هؤلاء الأشخاص دخلوا عن طريق الحدود الايرانية ثم شكلوا عملا إرهابيا.

وشدد وحيدي على الجماعات الإرهابية التي تمارس مثل هذه الأنشطة الإرهابية أن تعلم أن أجهزة استخباراتنا لن تتركهم ابدا.

وصرح وزير الداخلية: نتوقع من حكومة الجوار أن تهتم بالحدود وتضبطها.

والجدير ذكره ان صباح أمس هجم فريقًا إرهابيًا مكونًا من أربعة أفراد الى مركز شرطة زاهدان الـ16 وواجهت ضباط الشرطة هولاء الارهابيين، وبعد مقتل جميع الإرهابيين، فشل عملهم الإرهابي الأعمى. واستشهد في هذا الحادث مدافعان أمنيان هما علي رضا كيخا والجندي مبين رشيدي.

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