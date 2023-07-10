رئيس القضاء الإيراني يعلن اعتقال عدد من العملاء على صلة بالأحداث الارهابية في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح حجة الإسلام محسني ايجئي، خلال خطابه في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الإيراني، اليوم الاثنين: "إن الأعداء يبذلون جهودًا يائسة لخلق حالة من انعدام الأمن في البلاد وهم يجندون ويحركون الإرهابيين لتنفيذ العمليات الإرهابية؛ على الرغم من كل هذا، فإن المسؤولين عن أمن البلاد يحبطون محاولات العدو بيقظتهم وجهودهم المستمرة".

كما تقدم رئيس القضاء بالتهنئة والعزاء لاستشهاد اثنين من قوات الأمن في الحادث الإرهابي لمركز الشرطة في زاهدان وشهداء الأمن الآخرين الذين استشهدوا نتيجة أعمال إرهابية موجهة من الخارج، مؤكدا: "جهاز القضاء في سبيل توطيد أمن البلاد يتعاون مع القوات المسلحة بشكل جاد. يجب أن نكون يقظين لأن العدو يفكر في التحضير لأعمال إرهابية مماثلة لحادثة زاهدان، وطبعا انهم لن يحققوا نواياهم الشريرة ويجب أن نعلن أنه تم القبض على بعض عملاء وعناصر العدو في هذا الصدد".

كما أشار رئيس جهاز القضاء في البلاد إلى حدوث بعض المخالفات للقانون في المتجمع، موضحا: "إن جهاز القضاء أكد منذ العام الماضي أن العديد من المخالفات هي جرائم واضحة، ومع القوانين القائمة يمكن التعامل مع المخالفين، وخاصة الأشخاص الذين يتصرفون بطريقة منظمة، ولكن للأسف لا يتم التعامل مع هذه المخالفات بشكل مناسب:.

وفي إشارة إلى تنفيذ الحكم الصادر بحق اثنين من مرتكبي الجريمة الإرهابية في مرقد "شاه جراغ" في شيراز، قال محسني ايجئي: "على الرغم من أننا واجهنا حركة منظمة في قضية حادثة شاه جراغ الإرهابية، إلا أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى الخاتمة، لذلك ، فإنني أوعز إلى جميع المسؤولين المعنيين في الجهات القضائية بالتصرف بسرعة في القضايا والملفات المتعلقة بالأمن الجسدي والعقلي للمواطنين، مع الالتزام الكامل والشامل بالمعايير القانونية."

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