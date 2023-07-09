وزير الخارجية الايراني يؤكد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلغاريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى "علي رضا إيروش" السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بلغاريا ، اليوم (الأحد) ، وقبيل توجهه الى مقر عمله بوزير الخارجية ، حسين أميرعبداللهيان ، وشرح آخر الأوضاع في مجال مهمته وأهم الخطط ذات الأولوية لتطوير العلاقات بشكل اكبر مع هذا البلد.

وأشار أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء إلى أهمية توسيع العلاقات مع دول أوروبا الشرقية ، لا سيما مع بلغاريا بالنظر إلى موقعها على الطريق الترانزيتي ، وأكد على الجهود المبذولة لتوسيع العلاقات مع هذا البلد في جميع المجالات ، وخاصة تعزيز التعاون الاقتصادي.

وعمل السفير علي رضا إيروش سابقًا في مناصب نائب مدير دائرة تنمية الموارد البشرية ، ونائب مدير دائرة التعليم ونائب مدير دائرة الاستراتيجية العامة، والقنصل العام في حيدر أباد وشنغهاي وكذلك سفيرًا في بودابست.

ولقد حل مكان السيد محمد جواد رسولي محلاتي الذي كان سفيرا للجمهورية الاسلامية في صوفيا منذ عام 2017.

وكان إيروش قد وصف في تصريح سابق بلغاريا بأنها باب الدخول الى أوروبا وأضاف: من خلال معالجة بعض المنتجات ، من الممكن دخول السوق البلغارية.

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