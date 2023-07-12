أمير عبداللهيان: إيران لاتجامل مع أي طرف فيما يتعلق باستقلال وسيادة ووحدة أراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان، ردًا على بيان المحادثات الاستراتيجية بين روسيا ومجلس التعاون الخليج الفارسي في موسكو والمطالبة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، ان ايران لا تجامل مع أي طرف فيما يتعلق باستقلال وسيادة ووحدة أراضيها.

وفي وقت سابق استضافت موسكو يوم الاثنين 10 يونيو الجاري، اجتماع بين ممثلي دول مجلس تعاون الخليج الفارسي وروسيا. وقد تضمن جانب من هذا البيان، المزاعم المتكررة حول الجزر الايرانية الثلاث.

وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية الايرانية صباح اليوم الاربعاء سفير روسيا الاتحادية في طهران "الکسی ددوف"، لتسلمه احتجاجا على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بين روسيا والدول المطلة على الخليج الفارسي.

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