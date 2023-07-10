ايران تتجه لانتاج البذور الزراعية الهجينة على نطاق واسع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كلف رئيس جامعة طهران "السيد محمد مقيمي" كافة الكليات الزراعية وكليات الموارد الطبيعية في ايران بانتاج البذور الزراعية الهجينة على نطاق واسع، قائلا ان انتاج البذور الهجينة التي تلائم طبيعة البلاد يضمن الامن الغذائي والانتاجية في الزراعة.

والبذور الهجينة (تختلف عن البذور المعدلة وراثيا) هي البذور الناتجة من تزويج ثمرتين أو تلقيح نباتين من نفس النوع ، وذلك بهدف إنتاج جيل نباتي تعطي بذوره نبات بمواصفات أقوى وأفضل وهو يختلف عن النباتات الأم في بعض المواصفات مثل الحجم، والإنتاج، والمقاومة للأمراض، والبذور الهجينة والتهجين آمن ولا أضرار فيه على صحة الإنسان.

وقال مقيمي في حفل ازاحة الستار عن البذور الهجينة لنوعين من ثمار البطيخ الأصفر، والتي انتجت على نطاق واسع، ان الامام الخميني الراحل (رض) كان يؤكد على ضرورة اعتبار الزراعة بأنها محور استقلال البلاد ، كما يؤكد سماحة قائد الثورة الاسلامية دوما على ضرورة توفير الأمن الغذائي في البلاد ويعتبر الزراعة قطاعا هاما وحيويا واستراتيجيا للتنمية والامن المستدام للبلاد، ولذلك يجب علينا نحن كجامعيين الاستفادة من قدرات الشركات المعرفية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المرسوم.

واشار رئيس جامعة طهران ان حصة الزراعة في الناتج الوطني العام وتطوير النشاطات الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد ، لا تزال بعيدة عما هو مطلوب ، وان عدم وجود الادارة الموحدة للموارد والامكانيات هي الحلقة المفقودة وأهم مشكلة يعاني منها القطاع الزراعي، وان الانتاجية هي في ادنى مستوياتها في الزراعة، والامن الغذائي ليس موفرا كما يجب.

وشدد مقيمي على وجوب ربط الزراعة في ايران بالتكنولوجيات الحديثة ، مؤكدا ضرورة العمل لانشاء مقر للزراعة والامن الغذائي المعرفي ، من اجل انطلاق زراعة قائمة على المعرفة في البلاد وزيادة الانتاجية وتوفير الامن الغذائي وخلق نسبة كبيرة من فرص العمل لمتخرجي الجامعات والكليات الزراعية.

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