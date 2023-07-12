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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٢١ ص

الصين تعرب عن قلقها إزاء "التحالف النووي" للناتو

الصين تعرب عن قلقها إزاء "التحالف النووي" للناتو

أعربت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن قلق بكين إزاء إعلان الناتو لتحالف نووي، ما سيؤدي إلى زيادة حدة التوتر الإقليمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف البيان "تدعو الصين الناتو إلى اتباع توجهات العصر، والاستجابة لدعوة المجتمع الدولي العادلة للسلام والتنمية والتعاون، وتصحيح تصوراته الخاطئة وسياساته، والقيام بدور بناء في تعزيز السلام والاستقرار العالميين".

وقلق الصين يأتي عقب إعلان قمة الناتو في فيلنيوس أن الحلف سيتخذ خطوات لضمان فعالية وأمن مهمة الردع النووي، بما في ذلك تحديث القدرات النووية.

كما أكد الناتو الحاجة لضمان أوسع مشاركة ممكنة من الحلفاء المهتمين في آليات الناتو لتقاسم الأعباء النووية من أجل إظهار وحدة الحلف وتصميمه.

المصدر: نوفوستي

/انتهى/

رمز الخبر 1934913

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