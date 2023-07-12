أبو شريف: معركة ثأر الاحرار ستؤدي إلى اتساع وتعميق المعركة ضد الصهاينة في مناطق أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه أعتبر ممثل حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في ايران، ناصر أبو شريف، خلال ندوة "معركة جنين وتأثيرها علي المعادلات المستقبلية في فلسطين"، التي عقدت الیوم الاربعاء برعاية جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني في طهران، ان حرب جنين الأخيرة (ثأر الاحرار) شكلت تطوراً ونصراً عظيماً، حيث لم يستطع الكيان الصهيوني تحقيق أهدافه.

واضاف، ان هذه الحرب ستؤدی إلى اتساع وتعميق المعركة ضد الصهاينة في مناطق أخرى.

ورأى هذا القيادي في حركة الجهاد الاسلامي علی، أن "سبب انتصار المقاومة في جنين يعود إلى أن الكثير من الشباب الفلسطيني يناصرون المقاومة ويريدون تشكيل كتائب مقاومة في مخيمات ومدن الضفة الغربية".

واستطرد، أن غالبية الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية يريدون أن تسليح الفصائل الفلسطينية لمواجهة النظام الصهيوني.

وأشار ابوشريف، بأن المعطيات تشير إلي تنامي شعبية المقاومة بعد معركة جنين، حيث أصبح معظم ابناء الشعب الفلسطيني يطالبون بإنشاء كتيبة مسلحة مثل كتيبتي جنين ونابلس، في باقي مدن الضفة الغربية المحتلة؛ مؤكدا بان ذلك من بوادر انتصار المقاومة في معركة جنين.

واضاف، ان الانتصار في جنين ليس انتصارا كاملا لان الكيان الصهيوني مازال قائما والمعركة ضده ستستمر في تحقيق المزيد من الانجازات من خلال المقاومة.

كما انتقد ممثل حركة الجهاد الاسلامي في ايران، السلطة الفلسطينية التي لا زالت مقتنعة بما یسمی "حل الدولتين"؛ مؤكدا بان موقف السلطة هذا يشكل عقبة كبيرة في طريق المقاومة وتطلعاتها.

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