وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تأهل منتخب ناشئات إیران لكرة السلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً للمستوى الثاني (B) بفوزهن على هونغ كونغ.

وتمکنت فتيات كرة السلة الإيرانيات تحت 16 سنة من التأهل إلی نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً للمستوى الثاني بفوزهن 64-58 على هونغ كونغ.

یذکر أن منتخب ناشئات إیران لكرة السلة تغلب على منتخب ماليزيا وسنغافورة وغوام في الدور التمهيدي للبطولة وتأهل إلی دور نصف النهائي.

وصنعت فتيات كرة السلة الإيرانيات التاريخ بالفوز على هونغ كونغ في مرحلة دور نصف النهائي ووصلت إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخ كرة السلة الإيرانية للسيدات.

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