حجم التبادل التجاري بين إيران وطاجيكستان بلغ 240 مليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار السفير الطاجيكي في طهران إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع ايران بمقدار خمسة أضعاف في السنوات الثلاث الماضية وقال: ان حجم التبادلات بين البلدين بلغ 57 مليون دولار في العام 2022 وشهد نموا ليبلغ 240 مليون دولار حاليا.

وقال "نظام الدين زاهدي"خلال زيارته لمنطقة انزلي الحرة (في محافظة جيلان –شمال)، اليوم الاثنين: إن إيران وطاجيكستان لديهما اواصر ثقافية وتاريخية ودينية مشتركة، مما توفر الركيزة لمزيد من التعاون الذي آخذ في التوسع في معظم الحالات.

وأعلن ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2020 57 مليون دولار وقال: بلغ هذا المبلغ 240 مليون دولار بزيادة خمسة أضعاف العام الماضي وخلال زيارة رئيس إيران لطاجيكستان، تم الاتفاق على أن حجم التبادلات في البلاد سيصل إلى 500 مليون يورو في المستقبل.

وقال زاهدي: بالنظر إلى قدرات إيران وطاجيكستان، تم اتخاذ خطوات جيدة لتعزيز العلاقات بينهما.

و دعا سفير طاجيكستان رئيس منطقة أنزلي الحرة الى السفر إلى بلاده للمشاركة في مؤتمرات الأعمال الخاصة بذلك البلد.

من جانبه قال رئيس منطقة انزلي للتجارة والصناعة الحرة في هذا الاجتماع : يمكن أن يكون لإيران وطاجيكستان علاقات مالية واقتصادية وثقافية عديدة من حيث التقارب الثقافي واللغوي وينبغي تعزيز هذه العلاقات.

وأشار اكبر نيازي إلى مزايا منطقة انزلي الحرة في قطاعات الموانئ والتجارة والصناعة والسياحية و قال: إن تبادل البضائع من مينائي "كاسبين" وأنزلي يتم بسهولة مما يشكل حافزا للتجار ورجال الاعمال الأجانب .

و أوضح: أن المنطقة الحرة في أنزلي تعتبر من مناطق الجذب السياحي في إيران لقربها من البحر والغابات والأراضي الرطبة ويسافر الكثير من الناس من داخل البلاد وخارجها إلى محافظة جيلان والمنطقة الحرة في أنزلي لمشاهدة هذه الهدايا الطبيعية.وأضاف نيازي:توفر موانئ أنزلي و"كاسبين" ومدن أنزلي الصناعية فرصة جيدة في قطاعي التصدير والاستيراد لرجال الأعمال الطاجيكيين.

و قال: المنطقة الحرة في أنزالي لديها واحدة من أكبر الأسواق التجارية في المنطقة واقترح بناء رصيف في ميناء كاسبين لتصدير البضائع الى العراق و دول الخليج الفارسي نظرا الى أن طاجيكستان ليس لها حدود مائية.

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