القاهرة تدعو انقرة للمشاركة في أكبر حدث عسكري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الوزير عقب لقائه القائم بالأعمال التركي صالح موطلو شن، أن اللقاء شهد بحث سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات التركية في مختلف مجالات التصنيع.

وأكد محمد صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وقدم الوزير الدعوة إلى شركات الصناعات التركية العسكرية للمشاركة في معرض الدفاع EDEX-2023 المقرر عقده بالقاهرة خلال شهر ديسمبر 2023.

وأوضح محمد صلاح أنه "الآن أصبح من الضروري علينا دعم العلاقات الصناعية؛ مما سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين"، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد لإنشاء خطوط إنتاج جديدة بالتعاون مع الجانب التركي؛ بما يفتح آفاقًا ومجالًا أكثر رحابة للدخول إلى الأسواق العربية والإفريقية.

وأوضح صالح موطلو شن، القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة، أن مصر وتركيا بينهما تعاون بناء في العديد من المجالات؛ وهو التعاون المبني على الثقة المتبادلة والاحترام، مشيداً بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، ومثمنًا الدور الذي تلعبه الوزارة في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، وأعرب عن تطلعه إلى خلق فرص جديدة للتعاون وفتح أفق جديدة للاستثمار؛ بما يعود بالنفع على الجانبَين.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي تقوم على الانفتاح للتعاون مع كل الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات.

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