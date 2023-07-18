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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٦:٠٧ م

رئيسي: الاستقرار الداخلي للبلاد جعل العالم يرغب ببناء علاقات مع ايران

رئيسي: الاستقرار الداخلي للبلاد جعل العالم يرغب ببناء علاقات مع ايران

أکد الرىيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، أن "السياسة الخارجية للحكومة في ايران تتماشى مع سياستها الداخلية"؛ مضیفا، ان "الاستقرار الداخلي قد جعل العالم يرغب في بناء علاقات مع بلادنا بالرغم من بعض المشاکل".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "آية الله السيد ابراهيم رئيسي" : ان الاستقرار الداخلي والاقتدار الوطني في مختلف المجالات، ادی إلى انجاح السياسة الخارجية وتوجيه أنظار العالم نحو "إيران القوية".

و أکد "رئیسي" في تصریح للمراسین خلال الزیارة التي قام بها الی محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب إیران) على، أن "السياسة الخارجية للحكومة في ايران تتماشى مع سياستها الداخلية"؛ مضیفا، ان "الاستقرار الداخلي قد جعل العالم يرغب في بناء علاقات مع بلادنا بالرغم من بعض المشاکل".

واضاف : عندما يرون أن إيران اضحت قوية وقادرة في مختلف الصناعات رغم الحظر المفروض عليها، فذلك يجعلهم توّاقين للتواصل مع بلدنا.

یذکر بان رئيس الجمهورية قام بزیارة الی محافظة كهكيلوية وبوير احمد بهدف مطلع الاسبوع الجاري، بهدف تدشین بعض المشاریع الانمائية.

وفي هذا السياق، تم امس الاثنين، تدشين مشروع سد ومحطة "جمشیر" لانتاج الكهرباء الواقعة في مدينة كجساران التابعة لهذه المحافظة، الذي یعتبر خامس أكبر سد في إيران من حيث سعة تخزين المياه.

/انتهی/

رمز الخبر 1935111

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