الديلمي : أمريكا تؤمن الغطاء السياسي لجرائم تحالف العدوان ومرتزقتهم في الجنوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير حقوق الإنسان اليمني علي الديلمي، اوضح في مداخلة مع المسيرة، اليوم الثلاثاء، أن هناك جرائم كثيرة ارتكبها "الانتقالي" وآخرها أسرة من ذمار كانت تعمل في عدن حيث اختطف أفراد الأسرة وعذبوهم حتى وفاة أحدهم.

وأشار إلى أن الإمارات تقوم بدور خطير في الجنوب، وهناك تواطؤ كامل بين دول الاحتلال وأمريكا التي تؤمن الغطاء السياسي لجرائم تحالف العدوان هناك.

وقال الوزير الديلمي: "طلبنا من النائب العام رفع دعاوى بخصوص الجرائم التي تحصل في المناطق المحتلة واتخاذ الإجراءات فيما يخص الآليات الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن المنظمات الأممية تتابع قضايا هامشية بينما تغيب عن التعذيب والقتل الذي ترتكبه قوى العدوان والمرتزقة.

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